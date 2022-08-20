長期照顧真實樣貌　透過繪本影片來認識

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衛生福利部李麗芬次長提到，每個人或多或少在生命歷程中都會遭遇到親友或自身因為年老而需要照顧的情形，故長照2.0讓需要的人能得到照顧，減輕家庭負擔。
這次衛生福利部與國立臺灣圖書館合作，以書本為媒介，讓民眾認識長期照顧、觀念轉變、照顧實務現場與創意解方，以及適合兒童及青少年理解生命與照顧課題角度，精選60本好書，帶動全民、全齡以閱讀方式提升對長照議題關注與了解，做好面對超高齡社會來臨的準備。
繪本連結長照 體現服務樣貌
此外，衛生福利部還發表「阿祖是虎克船長」、「阿祖要上安親班」兩本繪本，李政務次長特別以虎克船長造型為現場學童們導讀「阿祖是虎克船長」一書，繪本將阿祖剛中風需要照顧的樣貌與知名童話連結，透過長照2.0照顧及專業服務的協助下，繪本書中孩童了解如何運用專業資源，解決照顧需求，是國內少數針對學齡兒童所呈現長期照顧服務樣貌的繪本。
認識長照 從小做起
衛生福利部表示，兩本長照繪本也將贈送給各縣、市公共圖書館，希望透過繪本閱讀，讓下一代認識長期照顧服務。如果想了解更多長期照顧相關資訊，請搜尋衛生福利部長期照顧專區，或撥打1966長期照顧服務專線。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54847
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