家扶：45%弱勢大專生生活費　需仰賴「獎學金」支撐

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台北家扶多年來募集獎助學金支持著弱勢孩子的安心就學，今年針對大專生日常生活開銷進行調查並舉辦焦點訪談，發現家扶大專生生活費用中，有高達四成五來自於獎助學金挹注、三成五來自於打工，其中又有二成五的大專生除了負擔自己的學習所需，還要分擔家計，最大的經濟負擔來源在於學雜費用、原文書，以及科系相關的學習器材與耗材，進而壓縮大專生日常食、衣、住、行、社交及通訊等基本生活開銷之比例。
八成學生因經濟因素 減少社交與同儕互動
另外，透過焦點團體訪談發現，大學階段除了專業學習之外，同時也是小型社會的縮影，有八成以上同學表達，會因為經濟考量而減少社交次數、選擇獨自行動、關注賺錢打工機會更勝於與同儕互動、盡可能尋找免費活動資源、評估結交朋友的圈層。而家扶長期為大專學子募集獎助學金，亦是為了培育更多具有專才之同學能夠勇敢逐夢，減輕肩負就學與家計的重擔，盡可能提供大專生擁有公平選擇的機會，支持大專生活出色彩人生。
疫情影響獎學金募集！ 二成缺口盼大眾參與助學
台北家扶中心主任謝曉雯表示，每個學期，屢屢看見大專學子因為擁有獎助學金而穩定生活及學習，進而安心創造優異表現的感動故事，近期更接到了大專同學參與全中運男子舉重55公斤量級獲得金牌的好消息，益發相信「獎助學金是孩子自立脫貧的起點。」然而受疫情影響，導致獎助學金的募集速度較慢，截止目前為止尚有近兩成的缺口，期盼社會大眾加入助學人的行列，一同成就弱勢兒少的夣想及學習之路。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54849
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