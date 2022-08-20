讓孩子「感到滿足」的魔法金句：練習對孩子表達感謝

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⑤我很開心
⑥你幫了我大忙
這三句話是用來表達「情感」的，能夠讓孩子明白自己的感謝之意與喜悅，與「好優秀、好聰明、好厲害、好了不起」這類稱讚話語或評價截然不同。
但是對孩子來說，「獲得父母的感謝」時心靈上感受到的滿足，足以媲美「獲得父母好評（被稱讚）」。
孩子覺得自己「幫上他人的忙」、「有所貢獻」時，能夠實際體認到自己是有存在必要的人。
因此聽到父母說「謝謝」、「我好開心」、「幫上大忙了」的時候，就能夠體驗到為他人帶來喜悅時的快樂。
當孩子幫忙或是順利完成他人交辦的事務，以及表現出體貼行為時，請務必運用這三句感謝的魔法金句。
不要覺得「當著其他人的面很難說出口」，或是想著「事後再好好表達」。
感謝必須當場表達出來才行。
教育領域很重視「教出會道謝的孩子」，但是在這之前必須先有「會道謝的父母」。
例如：「可以幫我拿報紙過來嗎？」、「可以幫我澆花嗎？」、「請幫我把草莓分裝到盤子上。」、「幫我拿浴巾去給爸爸。」、「宅配先生來了，可以幫我取貨嗎？」等等。
請委託孩子協助生活上的各種小事。
委託時不要用高高在上的命令語氣，應使用「我需要你幫忙」、「幫我一下」這種請求的態度。如此一來，能夠說出感謝話語的機會理應能夠大幅增加。
各位不僅要留意「只要有機會就必須表達感謝」，也請務必積極打造能夠對孩子說「謝謝」的場景。
本文摘選自《讓孩子心智堅定又自信的10句話》，采實文化出版，作者：石田勝紀。
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不要小看「關鍵一句話」的力量！媽媽的教養口頭禪，改變孩子的一生
作者石田勝紀老師擁有超過三十年的教育經驗，曾直接參與過3,500名的孩子教育，並透過講座指導50,000名以上的學生。長年與學生及家長兩方交流的過程中，他發現許多父母無心的一句話，其實會造成小孩大大的影響。其中，影響力最強的三句話為：
1、快點去……
2、好好做……
3、去唸書！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54873
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