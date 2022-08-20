COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

挑水梨重點在表皮、果點、蒂頭！加1動作更保鮮

挑水梨重點在表皮、果點、蒂頭！加1動作更保鮮
挑水梨重點在表皮、果點、蒂頭！加1動作更保鮮

健康醫療網

2022-08-20 18:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】時序進入8月，24節氣也走到立秋，雖然天氣依然炎熱，但雨水不再如夏天時豐沛，空氣也隨之乾燥，然而此時對應季節所出現的「百果之宗」水梨正是產季，總是被視為潤肺去燥的優質果物，冰糖燉梨更是養生愛好者耳熟能詳的甜品。《優活健康網》為讀者整理了關於水梨營養成分、購買時如何挑選、冷藏保存方法的相關資訊：

我是廣告 請繼續往下閱讀
多汁天然甜，水梨好處這麼多

水梨質地清脆多汁，含水量高達89%，且熱量低並含有醣類、膳食纖維、鉀、維生素C、維生素B群、果膠等營養素，有「百果之宗」的美譽。因此中醫領域鋪片認為水梨有潤肺止咳、清熱通便之效。

農委會表示，若平時飲食習慣多為燥熱性食物、藥物或中了酒毒，體內火氣較高，出現口乾舌燥，可以將水梨打成汁，或切片拌些甘草鹽食用，爽脆清甜，可以清熱降火。

當季水梨有哪些？

台灣作為水果盛產地，水梨在不同季節也都可以見到，只是品種和口感、口味都不太一樣，根據農委會介紹，夏秋兩季在市面上可以吃到的當季新鮮水梨，多為以下品種：

  • 黃金梨：於6月下旬至7月中旬採收，外觀為圓形，屬於大果，果肉顏色白至乳白，肉質細緻多汁。
  • 新興梨：於7月上旬至8月上旬採收。外觀為圓形或長橢圓形，屬於大果，果肉顏色白至乳白，肉質脆且多汁。
  • 新世紀梨：於8月上旬至9月上旬採收。外觀為圓形或扁圓形，屬於中大果，肉質細緻且多汁。
  • 寶島甘露梨：根據種植地分為8月中旬、9月底至10月上旬採收。外觀偏圓，屬於大果，平均果重超過800克，肉白、質脆且多汁。
  • 寶島晶新梨：根據種植地分為8月中旬、9月底至10月上旬採收。外觀較圓，算是大果，肉白、質脆多汁。採收後建議存放一段時間，風味更佳。
想買新鮮好吃的水梨怎麼挑？　　　　　　　　　　　　　　　　　　

常逛市場的人或許會發現水梨價差很大，有些精緻禮盒擺在冷藏櫃裡，單顆就要價破百。但其實只要掌握訣竅，也能用划算價格買到新鮮美味的水梨。農委會建議幾種挑選細節可以多留意：

  • 外觀形狀：果形應選圓而端正者佳，果點大而分布均勻，熟度與風味最佳。
  • 觀察蒂頭下方的窩：是雙數的，臍深且周圍較圓，蒂頭的根部粗的就細膩多汁且甜。
  • 判別成熟度：
    • 外觀有光澤，稍有通透感，品質最好。
    • 外觀較暗，有粗糙感者，果肉粗、硬實、糖度低。
    • 果肉軟則已經過熟，口感不佳。
  • 果粒大小適中：過小通常為發育不良導致果肉粗、硬、水份少，但若特大也會果肉較粗、甜度較低。
水梨放冰箱前先這樣做，更保鮮

看到新鮮便宜的水梨總想多買一點，放在家裡慢慢吃，而水梨最好保存方式就是冷藏，才能維持冰涼爽脆的口感，但也不是直接擺進冰箱就夠了，有1個方式可以讓水梨即使存放一段時間，也依然能保持新鮮：

將水梨以報紙、廢紙包起來，再放入塑膠袋中；袋口只要稍微打結，別綁死，以免濕悶

如此做法，一來可以防止冰箱吸乾水分，二來避免因水氣凝結加速腐敗，甚至滋生細菌。記得將包裝好的水梨放入冰箱的蔬果層，避免太靠近出風口而造成凍傷。事實上，水梨根據不同品種和採收方式，保存期限也略為不同，但還是建議在1～2週內吃完，把握最新鮮美味的食用時機。

水梨好吃，但這些族群必須適量

水梨冷藏過後爽脆冰涼的口感，讓人在夏秋燥熱之際會忍不住一口接一口，但身體健康有以下狀況者，在食用時需特別注意份量：

  • 慢性腎臟病患者：由於身體無法正常代謝鉀離子及水分，必須依據醫師指示，每天控制飲水量之外，也會限制鉀攝取。營養師林雨薇建議，儘管水梨含鉀量不高，但若為嚴格限制鉀時期，1次吃1顆水梨，就已經吃了將近1/3的每日鉀建議攝取量。建議平時腎病患者，每日淺嚐1份即可。
  • 糖尿病患者：林雨薇指出，水梨含碳水化合物比例相對較低，影響血糖程度也較小。若糖尿病人飲食規劃，單餐吃一份水果類（含15公克碳水化合物）來換算，則豐水梨可以吃160g，約1飯碗份量，而香蕉僅能吃半條左右。若喜歡吃水果又怕影響血糖，水梨十分適合。然而一般水梨都較大顆，且果糖含量高，所以1天仍建議勿超過2份。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：好吃水梨怎麼挑？就看表皮、果點、蒂頭！加碼放冰箱前1動作更保鮮



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54826

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

四肢瘦、肚子大，比全身胖更容易罹患「三高」！

不做核酸就打？傳西藏放牛老人遭毆　當局：調查中

讓孩子「感到滿足」的魔法金句：練習對孩子表達感謝

美研究：逾半Omicron變異株感染者不知染疫

我是廣告 請繼續往下閱讀