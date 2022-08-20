挑水梨重點在表皮、果點、蒂頭！加1動作更保鮮

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水梨質地清脆多汁，含水量高達89%，且熱量低並含有醣類、膳食纖維、鉀、維生素C、維生素B群、果膠等營養素，有「百果之宗」的美譽。因此中醫領域鋪片認為水梨有潤肺止咳、清熱通便之效。
農委會表示，若平時飲食習慣多為燥熱性食物、藥物或中了酒毒，體內火氣較高，出現口乾舌燥，可以將水梨打成汁，或切片拌些甘草鹽食用，爽脆清甜，可以清熱降火。
當季水梨有哪些？
台灣作為水果盛產地，水梨在不同季節也都可以見到，只是品種和口感、口味都不太一樣，根據農委會介紹，夏秋兩季在市面上可以吃到的當季新鮮水梨，多為以下品種：
- 黃金梨：於6月下旬至7月中旬採收，外觀為圓形，屬於大果，果肉顏色白至乳白，肉質細緻多汁。
- 新興梨：於7月上旬至8月上旬採收。外觀為圓形或長橢圓形，屬於大果，果肉顏色白至乳白，肉質脆且多汁。
- 新世紀梨：於8月上旬至9月上旬採收。外觀為圓形或扁圓形，屬於中大果，肉質細緻且多汁。
- 寶島甘露梨：根據種植地分為8月中旬、9月底至10月上旬採收。外觀偏圓，屬於大果，平均果重超過800克，肉白、質脆且多汁。
- 寶島晶新梨：根據種植地分為8月中旬、9月底至10月上旬採收。外觀較圓，算是大果，肉白、質脆多汁。採收後建議存放一段時間，風味更佳。
常逛市場的人或許會發現水梨價差很大，有些精緻禮盒擺在冷藏櫃裡，單顆就要價破百。但其實只要掌握訣竅，也能用划算價格買到新鮮美味的水梨。農委會建議幾種挑選細節可以多留意：
- 外觀形狀：果形應選圓而端正者佳，果點大而分布均勻，熟度與風味最佳。
- 觀察蒂頭下方的窩：是雙數的，臍深且周圍較圓，蒂頭的根部粗的就細膩多汁且甜。
- 判別成熟度：
- 外觀有光澤，稍有通透感，品質最好。
- 外觀較暗，有粗糙感者，果肉粗、硬實、糖度低。
- 果肉軟則已經過熟，口感不佳。
- 果粒大小適中：過小通常為發育不良導致果肉粗、硬、水份少，但若特大也會果肉較粗、甜度較低。
看到新鮮便宜的水梨總想多買一點，放在家裡慢慢吃，而水梨最好保存方式就是冷藏，才能維持冰涼爽脆的口感，但也不是直接擺進冰箱就夠了，有1個方式可以讓水梨即使存放一段時間，也依然能保持新鮮：
將水梨以報紙、廢紙包起來，再放入塑膠袋中；袋口只要稍微打結，別綁死，以免濕悶。
如此做法，一來可以防止冰箱吸乾水分，二來避免因水氣凝結加速腐敗，甚至滋生細菌。記得將包裝好的水梨放入冰箱的蔬果層，避免太靠近出風口而造成凍傷。事實上，水梨根據不同品種和採收方式，保存期限也略為不同，但還是建議在1～2週內吃完，把握最新鮮美味的食用時機。
水梨好吃，但這些族群必須適量
水梨冷藏過後爽脆冰涼的口感，讓人在夏秋燥熱之際會忍不住一口接一口，但身體健康有以下狀況者，在食用時需特別注意份量：
- 慢性腎臟病患者：由於身體無法正常代謝鉀離子及水分，必須依據醫師指示，每天控制飲水量之外，也會限制鉀攝取。營養師林雨薇建議，儘管水梨含鉀量不高，但若為嚴格限制鉀時期，1次吃1顆水梨，就已經吃了將近1/3的每日鉀建議攝取量。建議平時腎病患者，每日淺嚐1份即可。
- 糖尿病患者：林雨薇指出，水梨含碳水化合物比例相對較低，影響血糖程度也較小。若糖尿病人飲食規劃，單餐吃一份水果類（含15公克碳水化合物）來換算，則豐水梨可以吃160g，約1飯碗份量，而香蕉僅能吃半條左右。若喜歡吃水果又怕影響血糖，水梨十分適合。然而一般水梨都較大顆，且果糖含量高，所以1天仍建議勿超過2份。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54826
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