不再使用詛咒話語貶低孩子　就能提升自我肯定感

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不，或許效果遠高於此。我透過教育經驗與演講活動，注意到話語足以形成一個人與其背後的人生。
孩子們都很單純，不懂得質疑父母的話語，會打從心底接受並吸收。
不久之前有名補習班的學生經常說出：「我很不會讀書。」結果成績也彷彿要迎合這句話般地一落千丈。
我憂心忡忡地找學生媽媽當面討論時，發現對方在過程中不斷說出「因為這孩子和我一樣真的不擅長讀書」，讓我錯愕不已。
媽媽的這句「真的不擅長讀書」不知不覺間烙印在孩子心裡，並形成了相應的現實。
這簡直就是詛咒對吧？
「反覆說出的話語會成為現實。」
反覆說出的話語會形成強烈的暗示，對人類的言行舉止、思維甚至是外表、氣質都會產生影響。
從這個角度來看，話語暗藏的或許就是真實的自己。
在教練學（Coaching）的領域中有個名詞叫做「自泌（autocrine，原指細胞的自分泌）」，意思是「聽到自己說出的話語後，對自己的內心產生影響」。
父母對孩子說話的同時，自己的耳朵與腦袋也會重新確認其自身的話語，因此當然說話者本人也會受到影響。
既然如此，反覆施加在孩子身上的負面話語，也會一字不漏地鑽入父母體內，於是在說話者本身毫無察覺的情況下，確實接收到了負面的訊息。
「大家都把你當笨蛋喔。」說出這句話時，孩子與你都會滿心不安。
「連這點小事都做不好嗎？」說出這句話時，孩子與你都會變得無能。
「你是壞孩子。」說出這句話時，孩子與你都會變成壞人。
親子一起墮落簡直就是一石二鳥的負面版。
首先請銘記「惡有惡報」，別再使用詛咒的話語了。
平日也應切記盡量別使用負面話語。
在停止詛咒的瞬間，詛咒就會解除了。
本文摘選自《讓孩子心智堅定又自信的10句話》，采實文化出版，作者：石田勝紀。
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不要小看「關鍵一句話」的力量！媽媽的教養口頭禪，改變孩子的一生
作者石田勝紀老師擁有超過三十年的教育經驗，曾直接參與過3,500名的孩子教育，並透過講座指導50,000名以上的學生。長年與學生及家長兩方交流的過程中，他發現許多父母無心的一句話，其實會造成小孩大大的影響。其中，影響力最強的三句話為：
1、快點去……
2、好好做……
3、去唸書！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54874
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