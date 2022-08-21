低輻射劑量醫療影像最適用肺部檢查！　專科醫解析診斷原理

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西園醫院永越院區醫學影像部的陳名聖主任表示，所謂的低輻射劑量醫療影像，就是在傳統的電腦斷層檢查中，搭配低輻射劑量，如此一來，人體所受的輻射量就會降低。其在偵測肺部小結節的敏感度，遠高於X光檢測，效果與傳統的電腦斷層差不多，但輻射量約只有原本的十分之一，是早期篩檢肺癌的最佳工具。
胸部X光檢查 肺癌診斷率低
陳名聖主任補充，傳統上做胸部X光檢查的肺癌診斷率很低，文獻報導甚至高達90%的肺癌在第一次胸部X光檢查中沒有被檢測出來，但是做電腦斷層就不容易有此問題。而肺部因為空氣多，與其他軟組織相較，具有較高的對比性，因此不需要用傳統的斷層掃描加上顯影劑，只要低劑量輻射，就能將肺部每個橫切面做掃描，清楚呈現出結節的位置、大小與數目，具有精準、快速、輻射量低等優點。
肺癌高危險群 35歲開始做篩檢
一般而言，肺癌很少在30歲以前發生。但陳名聖主任提醒，若有菸害、空污、長期處於石棉或礦坑環境，或是有肺癌家族史、肺部疾病史，甚至長期曝露於排油煙環境下的人，都應該進一步追蹤與檢測，建議這些族群可以從35歲就開始做肺部低劑量輻射影像篩檢，越早期發現問題，治癒率與存活率就越高。
值得一提的是，由於顯影劑可能對腎臟造成不良反應，而低輻射劑量影像不需要注射顯影劑，因此腎功能不佳者無須擔心顯影劑的帶來的健康疑慮。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54851
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