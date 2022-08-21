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全方位照護母嬰健康　奇美醫學中心研發「產前衛教地圖」

全方位照護母嬰健康　奇美醫學中心研發「產前衛教地圖」
全方位照護母嬰健康　奇美醫學中心研發「產前衛教地圖」

健康醫療網

2022-08-21 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】28歲蘇小姐，第一胎懷孕22週，至奇美醫學中心婦產科門診產檢，產前衛教師給蘇小姐一張產前衛教地圖，詳細解說後請蘇小姐可以自行閱讀及線上測試看看。衛教地圖的動畫內容簡單，容易理解，並且可以一直重複觀看衛教資訊，了解相關檢查醫療決策，就算家人沒有時間陪同產檢，蘇小姐也可以回家後與家人再看一次內容，若有疑問，下次回診時與醫師或產前衛教師討論，再做決策。

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無論是第幾胎的懷孕　產檢衛教不容忽視

根據國民健康署統計第一孕期的準媽媽們不清楚的前三名分別為：產前遺傳檢查（占4.2%）、流產徵兆及高危險妊娠（占2.55%）、營養素補充（占2.07%）；而第三孕期的準媽媽們不清楚的前三名則為：早產徵兆（占2.02%）、多元友善生產（占1.93%）、危害物質（占1.92%）。

奇美醫學中心護理部產房小組長李柏靜指出，很多人以為懷孕第二胎，對孕期的大小事就較為嫻熟，但無論是第幾胎的懷孕，偶爾仍會出現新的問題，所以完整的產檢衛教，對孕期非常重要且有益。

產前衛教地圖　依孕期提醒並給予建議

然而，孕婦在產前衛教時，需要知道的內容相當多，除了產前衛教的5大項目外，還有8種衛教工具，不僅重複且複雜，編排位置也不一致，產前衛教師於衛教過程中需要重複向孕婦說明。

奇美醫學中心4A病房暨產房護理長陳佳婉表示，為降低繁複的衛教過程及提升孕婦的產前衛教資訊，護理部產房結合婦產部團隊，率先共同研發「產前衛教地圖」，以簡單、圖示及影像化模式，強化孕婦產前健康照護，攜手守護母嬰健康。

平均衛教時間下降　促進護病關係

奇美醫學中心護理部產房小組長李柏靜說明，「產前衛教地圖」透過三原色來代表懷孕的三個孕期，另外，在特定項目旁出現的圖示，也意味著這些項目是需要進行醫療決策（SDM）。

而運用翻轉教學技巧於臨床，經過簡化、整合的產前衛教地圖衛教，相關知能測試結果大幅提升，衛教平均時間由之前的27分34秒下降至11分52秒，產前衛教師能有更多時間關注孕婦的個別性需求，不僅增加孕婦與產前衛教師、主治醫師的互動時間，更能有效促進護病關係，追蹤孕婦產前衛教整體滿意度高達100%。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54838

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