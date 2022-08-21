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腹痛、黃疸、灰白便，「6大症狀」恐是壺腹周圍癌

腹痛、黃疸、灰白便，「6大症狀」恐是壺腹周圍癌
腹痛、黃疸、灰白便，「6大症狀」恐是壺腹周圍癌

健康醫療網

2022-08-21 18:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】一名50多歲男性病患因腹痛就醫求診，外科醫師詢問病史時發現，該男子近期尿液呈深黃茶色且食慾不佳，立即為他安排進一步診察，透過電腦斷層及核磁共振檢查，發現十二指腸與胰臟頭交界處，有一個約4公分大的腫瘤，病理報告出爐確定為罕見的十二指腸癌。

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十二指腸癌常見6大症狀

衛福部苗栗外科醫師高浩偉表示，十二指腸在胃的下方呈C字型，負責消化、分解食物並送往小腸吸收營養。而位在胰臟頭附近的腫瘤，因生長位置可能壓迫膽道造成阻塞，進而產生以下症狀：

  • 使皮膚變黃的黃疸
  • 尿液呈茶色
  • 皮膚搔癢
  • 灰白色糞便
  • 腹痛、腹脹
  • 食慾及體重下降
他指出，常見造成膽道阻塞的腫瘤分別為胰臟頭癌、遠端膽道癌、壺腹癌及十二指腸癌，統稱為壺腹周圍癌。這些腫瘤若在沒有遠端癌轉移的情形下，以外科手術切除仍然是最有效的治療方法。

十二指腸癌危險因子、手術治療

高浩偉解釋，由於因為十二指腸癌腫瘤位在消化道的中心位置，進行手術時需切除胰臟頭部、膽管、膽囊、一部份的胃及小腸，切除後還需重建消化道的功能，屬於一般外科中最複雜的手術之一。十二指腸癌的危險因子包括：

  • 年齡：好發60歲以上
  • 家族基因遺傳：基因突變會讓腸道腺瘤增生，進而癌變
  • 腸胃道疾病：如克隆氏症等發炎性腸道疾病，會讓腸道反覆發炎，增加癌變機會
  • 抽菸喝酒：抽菸喝酒都會破壞細胞，增加基因突變機會
  • 不良飲食習慣：喜歡吃紅肉、高鹽分、或煙燻的食物者，會增加腸胃道罹癌風險
衛福部苗栗醫院院長李明輝醫師表示，以往病患若需要接受胰頭十二指腸切除手術等較複雜的術式，需要轉診去醫學中心進行治療，但隨著醫學的進步，此類手術相關的死亡率及併發症下降許多，風險降低、安全性更高。他也提醒民眾，若出現相關症狀，應盡早就醫不可輕忽，以免錯失黃金治療期。

原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：腹痛、茶色尿、皮膚癢又黃⋯醫示警「6症狀」恐是罕見十二指腸癌



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54827

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