腹痛、黃疸、灰白便，「6大症狀」恐是壺腹周圍癌

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衛福部苗栗外科醫師高浩偉表示，十二指腸在胃的下方呈C字型，負責消化、分解食物並送往小腸吸收營養。而位在胰臟頭附近的腫瘤，因生長位置可能壓迫膽道造成阻塞，進而產生以下症狀：
- 使皮膚變黃的黃疸
- 尿液呈茶色
- 皮膚搔癢
- 灰白色糞便
- 腹痛、腹脹
- 食慾及體重下降
十二指腸癌危險因子、手術治療
高浩偉解釋，由於因為十二指腸癌腫瘤位在消化道的中心位置，進行手術時需切除胰臟頭部、膽管、膽囊、一部份的胃及小腸，切除後還需重建消化道的功能，屬於一般外科中最複雜的手術之一。十二指腸癌的危險因子包括：
- 年齡：好發60歲以上
- 家族基因遺傳：基因突變會讓腸道腺瘤增生，進而癌變
- 腸胃道疾病：如克隆氏症等發炎性腸道疾病，會讓腸道反覆發炎，增加癌變機會
- 抽菸喝酒：抽菸喝酒都會破壞細胞，增加基因突變機會
- 不良飲食習慣：喜歡吃紅肉、高鹽分、或煙燻的食物者，會增加腸胃道罹癌風險
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：腹痛、茶色尿、皮膚癢又黃⋯醫示警「6症狀」恐是罕見十二指腸癌
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54827
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