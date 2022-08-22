肺癌三期怎麼治？（一）CCRT提供完全緩解的可能

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非小細胞肺癌這一類型，佔全台肺癌總比例約為九成，為最大宗，蘇柏嵐醫師表示，第一、二期非小細胞肺癌可透過手術根除腫瘤，第三期有擴散、轉移現象，包括腫瘤大於7 公分；或腫瘤大於5 公分，但有同側支氣管周邊或縱膈腔的淋巴結轉移；亦或在初診斷時已合併對側縱膈腔與鎖骨上淋巴結轉移等多種情形。蘇柏嵐醫師表示，第三期非小細胞仍偏屬局部疾病，「因此我們的治療目標還是在『治癒』」，此類病患須仰賴「多專科團隊會議」統合內外科、影像科、病理科與放射腫瘤科的專業意見設定每個病患的治療計劃，若患者已無法進行手術，則會仰賴「同步化放療」（CCRT）。
至於第四期肺癌病患，此時癌細胞轉移至其他器官，或產生積水，只能以緩和性治療，讓病情進展不要太快。蘇柏嵐醫師指出，許多患者發現罹患肺癌時，4成以上是晚期，其中第三期約佔2成，雖然許多患者發現罹癌時已經是第三期，但透過CCRT仍有治癒機會。
蘇柏嵐醫師說明，在沒有化學治療的年代，放射線是手術以外唯一的治療方式，高劑量輻射會讓腫瘤細胞產生壞死，而當化療問世之後，化療本身也能讓全身的腫瘤細胞壞死，因此CCRT即有互相加乘的效果，根據本土臨床統計顯示，使用CCRT治療的患者，相比單純只用化療的患者而言，CCRT的中位數存活期約2年，單純化療則為14個月，整體而言增加1.5倍。
72歲女害怕副作用不敢做CCRT 再次復發後她選擇勇敢面對
無論是放射線治療，或是化療，都有副作用。放射線治療副作用主要為肺部局部發炎、食道發炎、皮膚被照射範圍出現局部曬傷反應；化療則是造成白血球、血小板、紅血球下降等，因此有的患者擔心CCRT的副作用會加乘，而選擇「先進行放射治療後、再進行化療」的替代方案，而非同步進行，然而，這樣的治療效果多少會打折扣，蘇柏嵐醫師表示，隨著藥物進步，現今已有對應藥物可緩解CCRT副作用，也有專業醫護團隊會謹慎追蹤患者身體狀況，能讓患者獲得更好的療效，達到治療目標。
另在帶有基因突變的病患族群，CCRT也可以提供很好的療效，蘇柏嵐醫師舉例，有一名72歲女性，深怕副作用強烈，起初擔心CCRT會有很大的副作用，堅持直接使用標靶藥物治療，經由主治醫師與肺癌個案管理師詳細解釋後，後續她轉了念，選擇接受同步化放療，「治療後腫瘤縮得很小」，結束後再輔以標靶藥物，補強整體療效，治療至今已屆4年，身體狀況很穩定，顯示對於第三期帶有基因突變的非小細胞肺癌的患者，進行CCRT仍有其必要性。
第三期非小細胞肺癌，於治療後半年至一年內仍有復發風險，若不幸復發，但是為局部復發，專科團隊會依據患者腫瘤大小、淋巴結侵犯程度，進行局部治療，不過這樣的情形較為少數，大部分復發的患者通常出現遠端轉移、產生積水，無法進行局部手術，得做全身性治療，例如：免疫療法、標靶治療或是化學治療。蘇柏嵐醫師藉此也呼籲，患者治療後，一定要做常規的追蹤檢查，也不要因害怕副作用而放棄治療，現今治療武器多元、成效進步，要相信醫護的專業，勇敢面對病情。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54858
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