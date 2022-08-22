疫情＋戰情緊繃 「廣泛性焦慮症」患者大爆發

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今年四十六歲的芸姐（化名）是名銀行高管，生性追求完美性格，對工作及生活戰戰兢兢，面對業績目標承擔不少壓力。去年高齡生下孩子，為了有穩定的經濟收入，開始邊工作邊帶小孩，在事業、家庭兩頭燒的情況下，身心承受龐大壓力，加上看到全球疫情持續起伏不定，擔心台灣又會因疫情再起影響工作，最近經常出現失眠、頭暈頭痛及肩頸僵硬問題，甚至會有胸悶、心跳加速狀況，經家人陪同求助身心診所，並接受自律神經檢查，發現交感神經過盛，心臟彈性老化程度達75歲，抗壓指數也比正常人低，經確診為「廣泛性焦慮症」，經過三個月藥物及心理治療後，症狀獲得大幅改善。
壓力持續累積未緩解 易自律神經失調上身！
開業身心診所院長楊聰財醫師表示，疫情及戰情緊繃確實對國人身心健康造成重大影響，平時累積的壓力若無法適當紓解，容易使壓力激素升高，並在體內造成焦慮負面情緒，就像很多顆「壓力石」擠壓在腦袋裡，最後引發「廣泛性焦慮症」。
楊聰財醫師說明，「廣泛性焦慮症」很容易併發自律神經失調，自律神經是由大腦發出連結身體內臟器官及腺體分泌的神經系統，交感神經就像人體加油器，可以讓心跳加速、呼吸加快及活化肌肉張力；而副交感神經就像人體的煞車器，讓心跳變慢、呼吸平穩及肌肉放鬆等。當自律神經失調時，患者容易出現注意力不集中、容易疲勞、煩躁易怒、生悶氣、緊張及睡眠障礙等症狀，且症狀會持續長達半年以上，廣泛性焦慮症的發生率大約每10到20人會有1位，且女性發生率是男性的2倍，盛行率約為3~4%，其中女性患者是男性的兩倍。
自律神經檢測儀 量身打造精準用藥治療
楊聰財醫師表示，針對廣泛性焦慮症合併自律神經失調的評估，可透過「自律神經測量儀」來檢測，觀察身體的交感神經及副交感神經的活性變化，搭配心跳變異（HRV）的頻譜分析結果，評估交感及副交感神經的相互協調狀況、心臟彈性老化程度及抗壓指數，經綜合評估參數，可協助醫師進一步擬定適合的治療用藥，量身打造個人化的精準醫療，提高患者治療效果。
楊聰財醫師指出，讓患者恢復生活常軌是改善「廣泛性焦慮症」的重要指標，除了建議透過運動及腹式呼吸來放鬆自律神經外，也建議補充GABA、色胺酸或魚油等穩定情緒的營養素，後續再透過認知行為治療及藥物，幫助患者遠離廣泛性焦慮症的困擾。若察覺自己或他人出現身心不適症狀時，也應及早尋求專業醫師協助，避免造成更嚴重的身心疾病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54871
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