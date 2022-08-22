網傳吃香腸利大於弊？心血管醫教真正健康吃法！

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網傳吃香腸利大於弊？心血管醫：不可一概而論。
網傳「吃香腸利大於弊」的說法，出自於陽明交大一篇關於香腸的新研究，不少民眾解讀大致如「硝酸鹽及亞硝酸鹽在許多天然食物上也有，和香腸等加工食品其實差不多，而兩成分有助降低血壓、預防心血管疾病，因此吃香腸其實是對身體有好處的。」
對此郭志東醫師表示，從現有普遍研究來看，硝酸鹽和亞硝酸鹽正是香腸影響健康的風險成分，其被WHO世界衛生組織列為一級致癌物，長期食用對人體最主要的影響也包括了心血管健康。網傳的消息醫師認為可能是以訛傳訛所致，或許該研究本意並非吃香腸利大於弊或鼓勵多吃香腸，但資訊口耳相傳不知不覺中變成類似如此，醫師呼籲不可一概而論、單從研究消息直接認為香腸對身體有利。
醫師說明，即便硝酸鹽、亞硝酸鹽在其他天然食物也有，是否能和加工食品上的一起討論還有待確認。就算新的研究發現硝酸鹽和亞硝酸鹽可能對人體有利，也還需更多的大型研究證實。而若是真的證實是有利健康的，香腸的製作過程、料理方式等，都會讓其形成一種高油、高糖、高鹽的食物，且高溫料理就算只是一般的肉品也都相當不建議，這些還只是部分對心血管不利的風險。不論是硝酸鹽、亞硝酸鹽、香腸，普遍研究來看還是多對身體不利。
硝酸鹽、亞硝酸鹽常見食物，醫勸飲食多以原型食物為主。
郭志東醫師也指出，其實不只是香腸，硝酸鹽、亞硝酸鹽也常會在日常許多食物中碰到，包括臘肉、火腿、熱狗、培根等相似類型的加工肉品，因為本身具有調味、保存作用，這也是為什麼香腸和一般的豬肉吃起來不大一樣的原因之一。其他食物也如泡菜、醃魚等也都有可能，主要出現在各種醃漬物、加工食品上。要保障心血管健康，建議民眾日常飲食還是多以原型食物為主。
６招健康吃香腸、炸雞，醫：身體健康該看整體習慣！
郭志東醫師表示，其實香腸、炸雞腿、烤肉等，這些日常常聽到對身體健康較不利的食物，要吃得健康也不是不可能，把握幾個原則也可以開心的吃、吃得健康。
醫師建議，在吃的時候這類食物時可作為配菜，並以大量的蔬菜作為主食，如此便不會吃太多、蔬菜也對身體健康確實有幫助。另外，便當類的就別再加滷汁，因為滷汁往往也有較高的油、鹽、糖，再加上香腸、炸雞腿等恐怕過多。平時也多吃水果，飯後可吃個幫助消化的奇異果或鳳梨等。日常也應多喝白開水、多運動以促進身體代謝。而就算再怎麼喜歡，也要提醒自己不要每天吃，建議最多一周一次或一個月兩次。
以大方向來說，就是要看整體習慣，郭志東醫師表示，三高、糖尿病、後續衍伸的中風及心肌梗塞、癌症等，都不會是一兩天造成的，而是習慣所累積的結果，要保持健康該注意的並非單單只是食材健不健康、安不安全，更包括整體的飲食習慣、生活型態是否健康，若習慣是健康的，長期下來身體自然就健康。想吃香腸、炸雞腿等當然可以吃，重點就會是在怎麼吃更健康。
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