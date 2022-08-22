小小一顆黑痣也可能是皮膚癌！　醫示警：不要低估陽光的力量

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不要低估陽光的力量
根據外媒Insider的報導，黑色素瘤是一種罕見的皮膚癌，它比其他癌症更危險，因為它極大可能侵入身體的其他部位。美國國家衛生研究院的數據顯示，今年美國約有99,780個黑色素瘤新病例，其中約7%的患者已經死亡。
造成黑色素瘤的最關鍵的原因之一，就是過多地暴露在紫外線中，無論是直接曬太陽、或是美黑日光浴床。皮膚較蒼白、容易曬傷的人，和金髮或紅髮者，包括家裡曾患過黑色素瘤，都有較高的機率患上這種罕見的皮膚癌。
莎拉激動地表示，當她收到自己患上黑色素瘤的消息時幾乎崩潰，因為她常常都塗防曬霜、沒有美黑做日光浴、而且她從小在一座常常下雨的城市威爾士長大，不理解自己怎麼還會患上黑色素瘤。「請不要低估陽光帶來的傷害！戴上SPF防曬霜和帽子，待在陰涼處，然後自己檢查你身上的痣！」
會長大且繁殖的「黑痣」
2021年7月，莎拉第一次注意到自己的頭皮上有一個豌豆大小的黑痣，見過皮膚科醫生後莎拉得知，這顆黑痣不太可能是惡性的。然而到了11月，這顆痣已經「成長且繁殖」，莎拉把照片發給另一位家庭醫生，醫生表示這是一種真菌，不用治療就會好起來的。
黑色素瘤的第一個跡象，可能是痣改變了顏色，或「繁殖」出了新的棕色、黑色斑點。當時莎拉表示懷疑，又找了另一位皮膚科醫生，安排手術切除和活檢。1月份，當活檢結果出爐，莎拉被診斷患上了「第三期惡性結節性黑色素瘤」——意味著癌症已經擴散到她的淋巴結，必須進行手術切除。
「當我聽到解剖這個詞，立刻想到了11年級生物課上那條待宰的魚，它看起來好悲傷。」3月11日，莎拉調侃，「現在輪到我做那條魚了。」隨後她接受了八個小時的手術，切除了24個淋巴結。
目前，莎拉已沒有癌症的症狀，她繼續服用兩種阻斷癌症生長的藥物，達拉非尼（dabrafenib）和曲美替尼（trametinib）以防止癌症復發，但這些藥物會產生嘔吐等副作用。
「這並不只是手術割掉一顆痣的情況，也不僅僅是皮膚癌，它可能發生在任何人身上！任何地方！甚至是你的頭皮上！」莎拉表示，這次經歷讓她學會了永遠不要低估陽光的傷害。
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