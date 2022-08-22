染疫後容易失智？　英國牛津研究：染疫後失智症風險飆升

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早在前一年，牛津大學一個研究小組就發表了一項研究，表明初次染疫者在12個月內仍然可能檢測到症狀。現在，此研究團隊調查了128萬名COVID患者，集中觀察新冠肺炎對神經和精神疾病造成的影響，其研究成果已發布在《THE LANCET》。
該小組進行了14項精神疾病相關的檢測，發現在染疫後焦慮、抑鬱等情緒障礙風險會增加，但在幾個月內能恢復到正常水平，特別是在兒童中。「這是一個好消息，證明染疫後的抑鬱症和焦慮症只是短暫的，而且兒童也沒有受影響。」研究負責人保羅·哈里森（Paul Harrison）說明。
然而令人擔憂的是，對於成人，染疫後的兩年內仍會出現一些神經系統問題。與其他呼吸道感染相比，65歲以下的成年人在染疫後腦霧的比例更高（每10000人中有640例）；65歲以上的成年人最顯著——腦霧、痴呆和精神病性障礙的比率飆升。
研究人員指出，失智症及其他一些疾病如癲癇發作，在染疫兩年後仍然更有可能被診斷出來。雖然Omircron病毒比較溫和，觸發的急性病不多，當時失智症的比例還是一樣高。
1918年，在西班牙流感肆虐之後的幾年裡，帕金森病的發病率急劇上升，研究人員認為一些病毒感染可能會加速神經退化性疾病的發展。如今，2020年新冠肺炎大流行以來，研究人員的擔憂已經浮現——阿茲海默症、帕金森氏症和中風的發病率不斷增加。
不過，並不是染疫後一定也會出現失智症，研究人員表示風險雖然在增加，但是患病的機率仍是相對低的，「並不會造成一場失智症海嘯。」
目前，新冠肺炎如何導致失智症，原因仍不清楚。不過，學界已經開始關注神經系統疾病的影響，例如另一項研究中也發現新冠後遺症與阿茲海默症相關。想真正瞭解新冠肺炎的長期影響，還需要大量的研究與投入。
也有其他研究人員表示，失智症的成因非常複雜，現在就下結論說明新冠肺炎與失智症的聯繫，為時過早，「因為失智症病發屬於隱蔽的，研究對象可能已接近失智症但尚未未被診斷出來。」需要進行更深入面的調查。
然而，研究人員提醒，無論如何，誤診失智症的話後果是很嚴重的，與以前的其他呼吸道感染相比，失智症人口增加了1.2%，這個數據還是難以忽視的。
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