蜂蜜水清涼又消暑！　我買的是蜂蜜還是糖漿？

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食藥署指出，衛福部為加強蜂蜜類產品管理，已於111年5月11日公告訂定「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定」。蜂蜜及其糖漿類產品，應依其所含蜂蜜量的多寡來標示產品品名。只有僅含蜂蜜成分的產品，品名才可標示為「蜂蜜」、「純蜂蜜」、「100%蜂蜜」。
蜂蜜含量60%以上 應標示加糖字樣
蜂蜜含量達60%以上，例如有添加糖（糖漿）的產品，品名應標示「加糖蜂蜜」字樣；如有添加糖（糖漿）以外的其他原料，則品名應標示「調製蜂蜜」或「含○○蜂蜜」字樣。例如：產品蜂蜜含量70%，並添加檸檬濃縮汁，則品名應標示「含檸檬蜂蜜」或「調製蜂蜜」；蜂蜜含量未達60%的產品，品名應標示「蜂蜜風味」或「蜂蜜口味」。此外，未添加蜂蜜的糖漿產品，品名就不得標示「蜂蜜」字樣。
原料、原產地要注意 標示不符將開罰
然而，蜂蜜及其糖漿類產品如有混合來自不同產地的蜂蜜，就必須依照蜂蜜含量的多寡，來依序標示「蜂蜜原料原產地」，例如：「本產品蜂蜜來源：泰國、台灣」。
自112年7月1日起（以產製日期為準），將實施蜂蜜標示新規定，屆時市售包裝蜂蜜及其糖漿類產品，若有標示不完整之情節，可處新臺幣3萬元～300萬元罰鍰；若產品標示「純蜂蜜」，實際上卻不是只含蜂蜜原料，就涉及標示不實，可處新臺幣4萬元～400萬元罰鍰，並限期回收改正。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54850
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