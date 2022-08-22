▲ 【爆走兄弟：疾速奔跑】一日體驗！坐著軌道車跑山原來是這種感覺？

還記得風靡一時的軌道車或是四驅車嗎？還記得看著爆走兄弟漫畫內心的悸動嗎？這一次 2GameSome 特別企劃【爆走兄弟：疾速奔跑】一日體驗！與女神希希一起重溫軌道車的刺激、駕著同樣是「電動四驅車」的 Hyundai Ioniq 5 疾速跑山、更直接搶先試玩【爆走兄弟：疾速奔跑】手遊，滿滿的回憶與最新電動車體驗，保證精彩，趕快點進來一探究竟！看完影片想玩手遊，直接點入下方【2GameSome 專屬傳送連結】給他大玩一玩過過癮！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 2GameSome 專屬傳送連結：https://mini4wd.onelink.me/al5Y/6sj004hz《爆走兄弟：疾速奔跑》官方粉絲團：https://www.facebook.com/LetsandgoTW《爆走兄弟：疾速奔跑》官方DC頻道：https://discord.gg/AW8tqtrBrZ 承襲Tipo 33 Stradale元素，Alfa Romeo全新跑車2023年現身 【MotoGP戰報：奧地利站】Ducati大軍主宰全場Bagnaia再奪一勝，Quartararo上演逆襲 三寶滿街跑，買輛Alvis Sabre輕坦克來自保！ 限量99輛、亮相即售罄，Bugatti推出終極敞篷跑車W16 Mistral！