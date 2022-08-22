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冷乾製備微菌叢膠囊　內視鏡植入治療有效

冷乾製備微菌叢膠囊　內視鏡植入治療有效
冷乾製備微菌叢膠囊　內視鏡植入治療有效

健康醫療網

2022-08-22 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】微菌叢植入治療是利用健康捐贈者的糞菌，經過嚴格的篩檢與製備過程後，以消化道內視鏡或口服膠囊等方式植入病患腸道中，使腸道菌相恢復健康，已開放應用於反覆性或常規治療無效的困難梭狀芽孢桿菌感染病人。傳統方式製備的口服膠囊，治療一次需服用30至40顆，病人吞服壓力大，臺北榮總引進冷乾技術製備膠囊，保持微菌足量，但大幅降低膠囊含水量與體積，每次治療僅需服用10-12顆，讓微菌叢植入治療更輕鬆。

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腸道微菌叢　內視鏡植入

臺北榮總胃腸肝膽科張天恩醫師表示，人體中存在數以兆計的微生物，其中多數生存在腸道中。腸道微菌叢協助維持人體的健康與正常運作，當人體微生物的平衡狀況改變，造成菌相失衡時，便會造成人體疾病。

70歲Y女士，因反覆性困難梭狀桿菌感染合併偽膜性腸炎，造成長期腹瀉與血便，抗生素治療效果不佳，轉至臺北榮總就醫。經微菌叢植入治療小組評估，接受消化道內視鏡冷乾膠囊的微菌植入治療，植入過程不到五分鐘即完成，並無任何不適感，數日後大腸鏡檢查發現，大腸粘膜明顯修復。

製成冷乾膠囊　優化製備過程

微菌叢植入治療小組提供相關醫療服務與臨床研究，建立專用高規格生物安全等級的微菌製備實驗室，製備健康微菌叢供病人使用。目前共完成28例微菌叢植入治療，包含22例經大腸鏡植入、3例傳統冷凍膠囊植入與3例冷乾膠囊植入，成功率高達96.4%。

張天恩醫師指出，未來將持續優化製備過程，除提供反覆性或常規治療無效之困難梭狀芽孢桿菌感染病人治療，也將應用其他疾病臨床治療與照護，開設微菌叢植入治療特別門診，提供民眾臨床諮詢與評估。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54839

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