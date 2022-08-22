冷乾製備微菌叢膠囊　內視鏡植入治療有效

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北榮總胃腸肝膽科張天恩醫師表示，人體中存在數以兆計的微生物，其中多數生存在腸道中。腸道微菌叢協助維持人體的健康與正常運作，當人體微生物的平衡狀況改變，造成菌相失衡時，便會造成人體疾病。
70歲Y女士，因反覆性困難梭狀桿菌感染合併偽膜性腸炎，造成長期腹瀉與血便，抗生素治療效果不佳，轉至臺北榮總就醫。經微菌叢植入治療小組評估，接受消化道內視鏡冷乾膠囊的微菌植入治療，植入過程不到五分鐘即完成，並無任何不適感，數日後大腸鏡檢查發現，大腸粘膜明顯修復。
製成冷乾膠囊 優化製備過程
微菌叢植入治療小組提供相關醫療服務與臨床研究，建立專用高規格生物安全等級的微菌製備實驗室，製備健康微菌叢供病人使用。目前共完成28例微菌叢植入治療，包含22例經大腸鏡植入、3例傳統冷凍膠囊植入與3例冷乾膠囊植入，成功率高達96.4%。
張天恩醫師指出，未來將持續優化製備過程，除提供反覆性或常規治療無效之困難梭狀芽孢桿菌感染病人治療，也將應用其他疾病臨床治療與照護，開設微菌叢植入治療特別門診，提供民眾臨床諮詢與評估。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54839
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw