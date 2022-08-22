本土+16669、死亡增23！一歲女童高燒昏迷　送醫時已死亡

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- 新北市3,470例
- 桃園市2,087例
- 臺北市1,984例
- 臺中市1,832例
- 高雄市1,300例
- 臺南市1,082例
- 彰化縣687例
- 新竹縣529例
- 苗栗縣505例
- 新竹市467例
- 屏東縣424例
- 雲林縣355例
- 宜蘭縣318例
- 基隆市292例
- 南投縣276例
- 花蓮縣273例
- 嘉義縣272例
- 嘉義市177例
- 臺東縣168例
- 澎湖縣86例
- 金門縣83例
- 連江縣2例
指揮中心指出，今日新增23例本土病例死亡個案，為13例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、15例未接種3劑COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，最年輕死亡個案為1歲女童，本身沒有慢性病史，沒有接種過疫苗，原先出現感冒症狀，後來家人注意到有呼吸急促的狀況，隔天則演變為高燒且昏迷不醒，送往醫院時，已無呼吸心跳等生命徵象，採檢後為PCR陽性，送請法醫相驗結果為新冠肺炎合併呼吸衰竭。
新增3例MIS-C個案！其中1例仍於加護病房
而重症個案則新增3例MIS-C，第一例為1歲男童，6/9曾確診新冠，8/6起開始有高燒、紅眼、皮疹及腹瀉症狀，8/10急診有結膜炎、喉嚨紅腫及頸部淋巴結腫大，所以懷疑MIS-C，住院給予免疫球蛋白藥物治療，病況好轉順利在8/15出院。
第二位為8歲女童，本身有先天心臟病史，7/22曾確診新冠，8/14開始發燒，左邊頸部腫痛，有喉嚨痛、腹痛、嘔吐等症狀，8/17送往急診診斷是急性淋巴結炎並收住院，發現有發燒、血壓偏低的情形，也懷疑是MIS-C，轉至加護病房，治療後病況改善，8/21已回到一般病房。第三例為9歲男童，本身沒有慢性病史，沒有接種疫苗，6/2確診新冠，8/16開始有發燒、嘔吐、疲倦症狀，8/17急診檢查有喉嚨紅腫、皮疹、結膜炎，懷疑MIS-C，目前還在加護病房中治療。
另外，指揮中心亦公布國內新增96例Omicron亞型變異株確定病例，分別為34例本土個案及62例境外移入（另有2例本土個案為8/15公布的北部BA.4本土個案家庭接觸者），而今日新增的34例Omicron BA.5本土個案，為22名男性、12名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部26例、中部2例、南部6例。
即日起，入境總量調升至5萬人
指揮中心今表示，考量已近9月開學，國人及境外生返臺入境需求增加，經綜合評估國內外疫情、邊境管制執行情形及國內防疫與醫療量能，自即日零時(航班表定抵臺時間)起，調升入境總量人數為每週5萬人次為原則。
指揮中心進一步說明，依先前所進行之疫情預測，週邊國家疫情略有升溫後，國內疫情在北部地區亦有增加，不過目前相關疫情發展趨勢皆在預估範圍之中，有鑑於暑假將近尾聲，旅外國人及境外生返臺及來臺需求有略增趨勢，將持續盤整機場及防疫旅館量能，在疫情可控制的範圍下，適時調整邊境管制措施。
邊境檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，指揮中心呼籲返臺民眾務必遵守入境時及入境後「3天居家檢疫+4天自主防疫」期間之各項檢疫防疫措施，共同維護國內社區安全。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54887
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