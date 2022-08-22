6旬翁染疫3天重症住ICU！中藥＋抗病毒藥齊下順利出院

我是廣告 請繼續往下閱讀
為何會造成重症？這是由於新冠病毒在體內不斷複製、導致劇烈的發炎反應產生，一路從輕度類似感冒症狀，到出現肺炎的中度症狀，甚至引發細胞激素風暴，進展到重度的呼吸窘迫，產生嚴重的呼吸衰竭，危及性命！基隆長庚醫院中醫科黃澤宏醫師表示，根據長庚醫院研究發現，中藥對於COVID-19的療效，具有抗細胞激素風暴、降低發炎反應，以及抗病毒、免疫調節的作用。
黃澤宏醫師分享，另一名確診重症的臨床案例，送往急診時Ct值16.1，有呼吸喘、急促的表現，因此使用抗病毒藥物「瑞德西韋」治療，但似乎沒有太大的改善，出現了呼吸衰竭，隨即轉入加護病房並使用呼吸器治療，「從確診到引發重症僅三天」，此時，便以中醫介入治療，使用清冠一號與清燥救肺湯，四天後移除呼吸器，隔天轉出加護病房，這時Ct值22.7，再持續以中藥麥門冬湯治療，最後順利出院。
西藥禁忌、副作用多 中藥屬性溫和能補位治療的不足
在西醫的常規治療方面，通常會投以抗病毒藥物進行治療，例如：Paxlovid、莫納皮拉韋、瑞德西韋等藥物，或是搭配抗發炎藥物，如類固醇，及免疫抑制劑。黃澤宏醫師表示，「不過，抗病毒藥物可能會帶來副作用和不良反應，用藥上也有諸多禁忌。」比方說洗腎患者無法使用Paxlovid，但若改以莫納皮拉韋治療，有效性僅3成，「這也代表目前的治療方式不一定足夠。」
因此，中醫的介入有助於補足西醫的不足，在染疫病程的不同階段裡，從「未病先防」的防疫茶，到輕度、中度所使用的「清冠一號」，以及由長庚研發的「中藥複方」，治療重症患者，黃澤宏醫師表示，以長庚防疫茶為例，其中的黃耆、黨參，在中醫概念可「補氣」，在現代醫學則代表免疫調節可「提升免疫力」，而桑葉、薄荷、菊花、桔梗，中醫概念為清熱，西醫則為「抗發炎」；而清冠一號「魚腥草」則可以清熱解毒，也有抗發炎的作用，另外，新冠肺炎可能造成血栓，一般西醫會使用抗凝血劑，但有時不足以應付，因此會使用具有「活血化淤」的中醫藥物。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54857
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw