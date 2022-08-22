新生兒滿月仍有黃疸　當心「膽道閉鎖症」上身

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亞洲大學附屬醫院兒科醫師鄭詩橤表示，黃疸是新生兒時期十分常見的問題之一，最主要的症狀表現就是皮膚和眼睛鞏膜變黃，根據黃疸出現的時間點、黃疸指數上升幅度以及黃疸持續的時間，可將新生兒的黃疸歸類為「生理性黃疸」和「病理性黃疸」兩類。
病理性黃疸原因多 哺餵母乳引起數日後消失
以前者為例，通常在出生後的第2或第3天才開始出現，於第4至第5天達到高峰，之後就會逐漸消退，但後者則是在出生後兩天內就會出現，原因包括母嬰ABO、RH血型不合、新生兒有先天溶血性疾病（如蠶豆症）、母乳哺餵、先天性膽道閉鎖、先天性肝炎等，若是餵母乳所造成，多數寶寶會在哺餵母乳多日後，黃疸症狀逐步減緩並自行消失。
亞洲人較易有「膽道閉鎖」 60天內手術治療預後佳
鄭詩橤指出，由於膽道閉鎖引發的黃疸，其出現的時間點和母乳引發的黃疸，在時間軸上有重疊而容易被忽略，加上亞洲人較西方人更容易有膽道閉鎖的問題，因此如果能在寶寶出生後45天內完成診斷，且在60天內接受手術治療，比較能得到較佳的預後，故建議寶寶若在滿月時仍有黃疸的狀況，就要盡快就醫接受進一步的檢查。
詳細比對大便顏色 滿月仍偏灰白色需留意
鄭詩橤也建議，寶寶出生後，可在日光或白色燈光下觀察皮膚及糞便顏色，同時比對健兒手冊內的大便卡，特別是在出生後的60天之內，若寶寶的皮膚呈現黃疸現象，眼白也呈現黃色，就需要更仔細比對大便的顏色。
她提醒，正常的大便顏色為黃色或綠色，也就是大便卡上的7至9號，若寶寶有膽道閉鎖因膽汁無法順暢地被排出，大便的顏色會偏灰白色，亦即大便卡1至6號，如果寶寶在滿月時皮膚仍有黃疸的狀況或大便顏色偏灰白色，應盡快就醫，以免延誤病情。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54859
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