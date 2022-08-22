▲ HINO 70 Family Day 主題樂園門票抽獎活動開跑

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三大人氣主題樂園活動歡樂展開





HINO 70 Family Day 共有三個場次，分別於全台三大樂園展開，包含 9/24(六) 於台中麗寶樂園，10/1(六) 在高雄義大遊樂世界及 10/8(六) 於新竹六福村主題遊樂園舉辦。





台中麗寶樂園最具代表性的水陸兩大主題遊樂園區，包含刺激有趣的陸上樂園「探索世界」以及清涼消暑的水上設施「馬拉灣」，可以同時暢享水陸遊玩的樂趣。





高雄義大世界以亞洲唯一希臘情境主題樂園為特色，超過50項遊樂設施，結合佔地 5.8 萬坪購物商城，提供樂園遊玩與血拼購物多樣化的遊樂選擇。





新竹六福村擁有五大主題遊樂區域，結合高空刺激的遊樂設施、親子同樂表演劇場及各式動物生態園區，不同年齡層都能暢玩一整天。





主題樂園門票抽獎 邀車主朋友一同暢玩樂園





8/19(五)~8/29(一) 活動期間 HINO 特別舉辦「主題樂園門票抽獎」活動，邀請車主一起參加同樂。凡是 HINO 全車系、TOYOTA COASTER、HIACE 以及 GRANVIA 車主，在 HINO 官網或臉書粉絲團活動頁面掃描 QR CODE 後填寫基本資料，上傳車輛行照，選定欲參加的一個場次，即可參加抽獎。中獎車主可獲得活動手冊 2 份，其中包含入場券、參加獎以及摸彩券，中獎名單獎於 9/6(二) 於 HINO 官網公佈。





邀請車主觀賞精彩節目 再送參加禮和大獎摸彩券





除了主題樂園各項設施讓車主玩好玩滿之外，HINO 還準備一連串的精彩節目。除了原夢合唱團天籟美聲的精彩獻唱，高超技藝雜耍、現場趣味互動的紅鼻子馬戲團，還有可折出上百種汽球造型、妙「手」生花的汽球小丑秀，廣受親子喜愛！





回饋車主的好康還不止如此，凡參與 HINO 70 Family Day 活動，憑活動手冊不但可兌換 HINO 70 週年限定紀念帽，三個活動場次都提供 50 個以上摸彩獎項，讓車主們除了盡情在樂園遊玩、開心享受精彩節目，還有機會把 IPhone 13 等大獎抽回家！





歡迎各位車主至日野商用車官網(www.hino.com.tw) *、FB 粉絲團查詢 HINO Family Day 活動，或致電和泰汽車顧客服務中心 0800-522567 洽詢。





*相關活動限制請參考日野商用車官網(www.hino.com.tw)。



