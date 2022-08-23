血糖過高過低跟這錯誤行為有關！謹守「2不1要」遠離血糖失衡危機

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遵守「2不1要」原則 避開錯誤行為控糖才會穩
1) 「不要」聽信偏方，請依正規治療：坊間補品一般屬於食品，若號稱療效就有問題。而西藥通常會經過大型臨床試驗確保安全與藥效，與其相信來路不明的偏方，不如依醫師指示做正確治療。
2) 「不要」自行停藥，先聽專業建議：病友常因各種用藥迷思而自行停藥，例如吃太多藥傷腎或怕藥物副作用，但其實血糖長期高低起伏才更危險，因為多數併發症都不可逆，因此若對用藥安全有疑慮，建議先諮詢醫師是否換藥。
3) 規律量血糖，波動過大「要」反映：血糖過高或過低容易導致急症，養成規律量測習慣才能及時處置。當飯前飯後數值相差60mg/dL以上，最好盡早向醫療團隊反映。
▲台中知名診所院長杜柏村醫師
高、低血糖急症很可怕 數值大於300或小於70要注意
杜柏村醫師表示，一般最常聽到的高血糖急症是酮酸中毒，當血糖過高，身體會開始燃燒脂肪酸、氨基酸，造成代謝性酸中毒，嚴重時甚至會引發心肌梗塞。至於低血糖危機，若長期發展可能導致不可逆的腦部缺氧、病變，有時病人還會神智不清。
此外，近期也有糖友因感染新冠肺炎引發低血糖，結果送醫治療。杜柏村醫師建議，血糖最好能量飯前、飯後，數值越不穩測量次數要越多，若高於300 mg/dI或低於70mg/dI，應盡快找醫療團隊討論治療方針。
老一輩總以為吃西藥傷腎 醫: 擅自停藥才可能會導致腎病變
台灣老一輩常誤以為吃西藥會傷腎，杜柏村醫師無奈感嘆，其實真正會導致腎臟病變等併發症的不是藥物，而是不正常的血糖值。很多人以為健康食品有「健康」兩個字可保證變健康，對藥物反而有諸多疑慮，但西藥通常經過大型臨床研究證實安全性，目前市面上也有新的口服降血糖藥物，既不易造成低血糖，也較不傷腎，能簡化腎功能不佳病人的治療，提升用藥便利性。所以最重要的是，調整好生活型態，勿聽信偏方卻不做正規治療，才能穩定控糖。
高、低血糖依嚴重度處理 從數位工具學習讓治療更順利
糖友發現自己高、低血糖的當下該怎麼做？杜柏村醫師表示，這取決於當下症狀的嚴重程度，以及糖友是否能判斷出適合的處置，以輕微低血糖為例，可試著吃3顆方糖，過15分鐘後再觀察數值是否回升；反之，若已快昏迷當然要盡速送醫。簡言之，血糖高、低變化原因很多，也可能是身體發炎或類固醇等其他藥物副作用所致，若糖友能有正確觀念，與醫師溝通起來就會更順利。
現今坊間已有不少數位工具可輔助治療，糖尿病衛教學會推出「糖尿病智慧好幫手」衛教機器人(LINE Chatbot)，提供正確又即時的衛教資訊，糖友可透過LINE通訊軟體發問並取得正確回覆，避免在網路上搜尋到錯誤資訊而影響治療，推薦民眾多加利用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54788
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