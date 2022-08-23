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吃藥還要講究姿勢？　最新研究：「躺著吃藥」藥丸的溶解速度比站著還快2.3倍！

吃藥還要講究姿勢？　最新研究：「躺著吃藥」藥丸的溶解速度比站著還快2.3倍！
吃藥還要講究姿勢？　最新研究：「躺著吃藥」藥丸的溶解速度比站著還快2.3倍！

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2022-08-23 11:00:43

你吃藥，是什麽姿勢的呢？大家通常都是站著吃，或坐下來吃，不過根據外媒Health Day報道，最新研究顯示向右躺著吃藥，藥片會更快抵達胃部深處，大大提高了溶解速度——比站著吃藥還快2.3倍！

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流體動力學專家拉賈特·米塔爾（Rajat Mittal）指出，姿勢對藥片的溶解率是有影響的。研究人員使用了一個名為StomachSim的模型，以物理學、生物力學和流體力學來模擬腸道在消化食物或藥物時發生的情況。

研究人員知道，大多數藥物在通過胃部、進入腸道之前是不會發揮作用的。這同時意味著，若藥物更快進入胃的最後一部分——一個被稱為胃竇的部分——將更快溶化、並也能更快地通過幽門進入十二指腸，也就是小腸的第一部分。

那麼，藥片如何利用重力、及胃的天然結構更快地進入胃竇？研究人員測試了幾種服藥姿勢：右側躺、左側躺、直立和靠背直躺。研究結果顯示，右側躺只需要10分鐘就能溶解藥片，直立及直躺卻需要23分鐘才能溶解，而在左側躺需要100多分鐘！

翻摄自Unsplash
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「對於老年人、久坐或臥床不起的人來說，左躺或右躺的效果是巨大的。」米塔爾解釋，胃部即便發生了微小變化也會直接影響藥物溶解的效果，例如糖尿病和帕金森綜合症等疾病會導致病患的腸道無法發揮其最佳功能。

同理，服藥的姿勢和胃部狀況一樣，「對於藥片的溶解而言，採用什麼姿勢服藥，就相當於病人的胃是否有什麼功能障礙，效果差異非常巨大！」米塔爾表示，未來，他們還會嘗試研究胃的生物力學變化如何影響身體對藥物的吸收。

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