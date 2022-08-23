午夜過後的大腦變得「有點危險」　研究表明：人在夜晚容易蠢蠢欲動被慾望支配

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▲ 人體遵循24小時生物鐘，大腦在午夜被設置爲待機狀態。（示意圖／Pixabay）
根據外媒Study Finds報導，大量證據表明，如果午夜未眠，大腦功能會和白天有所不同。此時負面情緒往往壓倒正面情緒，大腦抑制的功能彷彿變弱了，危險的想法讓你蠢蠢欲動。日前美有國一項研究指出，熬夜會導致人們被慾望支配，致使更衝動、高風險的行爲，例如飲酒、暴飲暴食、賭博，甚至是犯罪活動。
大腦在夜晚變得比白天更消極研究人員發現，人們若在午夜保持清醒，會導致大腦的神經系統發生變化，導致人們變得比白天更消極地對待事情。馬薩諸塞州總醫院的神經病學研究員克勒曼博士（Dr. Elizabeth Klerman）表示，「在人類進化過程中，我們的人體生物鐘已經被設定好，大腦在午夜被調整爲睡眠狀態，因此我們不應該在午夜仍保持清醒，這會影響白天的行爲、決策和工作績效」。
▲ 若在午夜保持清醒，大腦會變得比白天更消極。（示意圖／Pixabay）
午夜過後的大腦變得「有點危險」克勒曼博士補充道，了解大腦在午夜後的變化，甚至可能幫助打擊犯罪、遏製藥物濫用，和預防自殺。據統計，自殺、吸毒和暴力犯罪事件，在午夜更為常見。有研究指出，午夜到早上六點之間的自殺風險，是其他時間的三倍。從心理學的角度而言，人們更傾向於在夜晚選擇不健康的食物，例如吃加工食品、脂肪類和碳水化合物。
如何增進夜晚的睡眠品質一、睡覺前一小時遠離藍光和3C產品
二、養成12點前睡覺的習慣
三、按時睡覺和起床，戒掉賴床的習慣
四、下午6點後不碰咖啡和茶飲
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