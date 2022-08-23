「左臂刺痛」竟可能是心臟病警訊？　7大關鍵原因別掉以輕心

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左臂刺痛的7大原因一、頸部神經受壓
根據外媒Insider報導，物理治療師坎迪（Dave Candy）表示，頸部神經受壓，是患者左臂刺痛最常見的原因之一。手臂麻木疼痛的程度，取決於導致神經受壓的原因和嚴重程度。頸椎病、骨刺，和椎間盤突出，也會導致神經受壓，造成手臂刺痛。
二、心臟病發作
在心臟病發作期間，冠狀動脈以及連接心臟的血管被阻塞，供血不足導致左臂刺痛、麻木。心臟病發作的常見跡象包括胸痛、壓力、呼吸急促，其他潛在跡象還有頭暈噁心、冒冷汗、背部疼痛等。
三、二型糖尿病
二型糖尿病和持續升高的血糖，會損傷大腦和脊髓外部的神經。這種類型的神經損傷通常始於腿部，接著蔓延至手臂。除了麻木和刺痛，還會伴隨四肢灼燒感、劇烈疼痛，早期治療有助於防止進一步的神經損傷。
四、短暫性腦缺血發作（小中風）
短暫性腦缺血發作（Transient Ischemic Attack，簡稱TIA)，也稱為小中風，可導致四肢麻木、刺痛。當流向大腦的血液被阻斷，就會發生小中風。與普通的中風不同，小中風的症狀來得很快，症狀持續短至一小時、長則24小時，可能導致口齒不清、難以理解別人的言語、四肢無法平衡、視力模糊或暫時性喪失視力。
▲ 過度使用電腦和手機會引發腕管綜合症，造成手臂刺痛。（示意圖／Pixabay）
五、腕管綜合症（Carpal Tunnel Syndrome）
腕管綜合症由神經受壓所引起，多是因爲過度使用手，例如體力勞動、打字、過度使用手機，或在生產綫上進行重複的工作。腕管綜合徵患者的拇指、食指和中指會刺痛，疼痛可能蔓延至手臂。腕管綜合症患者可在晚上佩戴護腕，或是通過類固醇注射減少神經的受壓，最終極的手段是以手術切斷壓迫神經的韌帶。
六、多發性硬化症
多發性硬化症（Multiple Sclerosis，簡稱MS）是一種中樞神經系統的自身免疫性疾病，在美國影響近100萬人。髓鞘或神經損傷會導致多種症狀，左臂刺痛通常是早期症狀，腿部和臉部也可能麻木、刺痛。多發性硬化症無法治愈，只能使用糖皮質激素等藥物，和物理治療來控制。
七、睡眠方式
左臂刺痛可能與不良睡眠姿勢有關，某些姿勢會壓迫手臂或頸部的神經，例如睡覺時手臂彎曲或握拳、把頭靠在胳膊上、趴睡、側睡等姿勢，都會造成左臂刺痛。你可以嘗試仰臥睡覺、雙臂放在身側，側睡時可在身邊放一個枕頭以支撐手臂。
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