五個「放屁聞起來像臭鷄蛋」的關鍵因素　太臭可能是潛在疾病

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放臭屁的5大主要原因一、食用富含硫的食物
根據外媒Insider報導，胃腸病學家約瑟維茲醫生（Dr. Kenneth Josovitz）表示，人們吃下含硫量高的食物，例如奶製品、雞蛋、肉類、花椰菜和球芽甘藍，就會產生「臭鷄蛋」的氣味。這是因爲食物中含有一種叫做硫化氫（Hydrogen Sulfide）的化合物，當腸道中的細菌分解食物時，就會釋放出聞起來像臭鷄蛋的硫磺氣體，這是消化的正常過程。
二、食用大量纖維
若吃下富含纖維的食物，就會減緩食物在腸道中通過的速度。食物在腸道停留的時間越長，就代表腸道細菌有更多時間來分解廢物，並釋放出更多氣體，富含纖維的食物通常含有高硫，例如豆類、堅果、全麥、水果等等。
三、腸道菌群不平衡
我們的腸道內帶有天然菌群，然而細菌過度增生或減少，卻會打破平衡，造成腸道菌群失調。腸道菌群失調的原因包括不健康飲食、吸煙、缺乏運動、使用抗生素等等。腸道細菌不平衡可能會釋放硫化氫，此時就會放更多的臭屁。
▲ 放屁多和腸道菌群與飲食習慣有關。（示意圖／Pixabay）
四、食物不耐受
患有乳糖不耐症的人，其腸道無法消化乳製品。若是喝了牛奶，它就會在腸道內發酵，過程中會釋放氣體，排出體外變成臭屁。食物不耐受的症狀包括腹痛、腹脹、腹瀉等，需要就醫並找出根源，確認對哪一種食物敏感。
五、便秘
便秘的定義爲每週排便次數少於三次，便秘會導致糞便和廢物在腸道內堆積，在分解時產生過多的惡臭氣體。便秘可多喝水、多吃纖維來治療。
雖然放屁是正常的，但如果你的屁特別臭，而且臭屁持續一段時間，那就可能是潛在疾病的象徵。若是出現不明原因的體重減輕、便血、胃灼熱、噁心、嘔吐或腹瀉，那就需要盡速求醫，不可掉以輕心。
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