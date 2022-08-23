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用他人骨頭治療安全嗎？　食藥署解析「人體器官保存庫」用途

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用他人骨頭治療安全嗎？　食藥署解析「人體器官保存庫」用途

健康醫療網

2022-08-23 11:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】陳老師最近常抱怨舉手時卡卡的，經檢查後發現是纖維瘤作怪，而且已侵蝕到骨頭。經醫師評估後，決定使用「保存庫」提供的硬骨碎片作為填充物。術後3個月再檢查，確認硬骨碎片與病人的骨頭已成功融合，順利解決了陳老師肩膀卡卡的問題。但「保存庫」到底是什麼呢？

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人體器官保存庫　供異體移植使用

食藥署解釋，當醫院或企業從事人體器官（含人體組織、細胞）及其衍生物之處理或保存時，應依人體器官保存庫管理辦法，申請設置人體器官保存庫，以供異體移植使用。

常見的使用人體器官組織物之移植案例，除了上述的骨碎片移植之外，還有使用來自美國的眼角膜移植，以及使用來自荷蘭的皮膚，供八仙塵暴傷患進行皮膚移植等。

保存庫內的組織物　確認無感染疑慮才可使用

以硬骨碎片為例，其為病人經膝關節或髖關節置換手術後所摘除的組織，在經過病人同意後，將此組織做為製作硬骨碎片的材料。但是在成為材料之前，還必須要先經由醫學主管評估，確認捐贈者沒有受到人類免疫缺乏病毒、B型肝炎病毒、C型肝炎病毒及梅毒螺旋菌的感染後，以機械或人工的方式，將硬骨組織絞成約1公分大小的碎片，再予以包裝及滅菌。

此外，製備的每一包骨碎片都有專屬編號，用以追溯並保障受贈者的安全。

已核准17類組織物保存　嘉惠更多病患

衛生福利部目前已核准的保存庫類別包括硬骨、眼角膜、皮膚、心血管庫等共17類。

食藥署也針對核准的保存庫及其保存的標的物皆有著嚴格把關，並確認組織物的品質。期望大眾除了器官捐贈外，也能提升組織物的捐贈，造福更多人群。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54848

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