【艾成逝世1】醫：憂鬱症「可治癒」成功率達8成

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楊聰財醫師表示，西元2019年時，艾成曾透露，他因罹患憂鬱症暴食暴肥，甚至一度失憶，整整三週記不起來任何事情，也忘記當時還是女友的王瞳：「我整個人肉體像大法師，像在外太空，腦波打架。」此外，艾成嚴重時，還會有輕生念頭，他說：「我一直想結束生命，朋友輪班顧著我，因為我只差1、2秒可能就會從11樓跳下去了。」
而後來靠著王瞳的支持，才逐漸復原。他也在西元2022年7月時於教會分享，自己因為從小被當成天才栽培，但卻始終未能達到頂峰，坦言來台發展20年來，家人始終無條件支持，但無形中累積成壓力，也留下了遺憾，「我一直覺得沒有好好地回家陪爸媽或養他們，但家人這種無怨無悔，其實壓力是非常大的，因為當不成功的時候，會覺得很不是人那種感覺。」
楊聰財醫師說明，「憂鬱症是可以治療，而且可以治癒的，成功率達80%以上。」首先是要辨識出自己是否罹患憂鬱症，尤其這幾年新冠疫情導致生病、封城、通貨膨脹、俄烏戰爭干擾經濟發展，百業蕭條，民眾身心壓力指數倍增，因而產生情緒障礙（焦慮和憂鬱）、睡眠障礙者大增，若能及早辨識自己的精神狀態是否異常，便很重要了：
連續兩週 出現這5症狀應接受治療
楊聰財醫師指出，您若是連續兩週，幾乎每日出現下列症狀至少五項，最好能找精神科／心理衛生團隊專業人員做進一步的協詢：
（1、2兩項症狀至少應有其中之一。）
1.常感到情緒低落、沮喪或失望
2.對日常活動失去興趣或樂趣
3.體重顯著減輕或增加
4.失眠或嗜睡
5.極易激動或呆滯不想動
6.疲累或失去活力
7.精神無法集中，注意力減退
8.無價值感或過度不適當的罪惡感
9.反覆想到死亡或有自殺的念頭
不諱言演藝人員大多有戲劇性人格特質，情緒容易起伏大，也十分在意成就感，如果出現憂鬱症狀，一定要從生理、心理、環境上面面俱到照顧。
和親友、同事互相打氣「團結力量大」
楊聰財醫師表示，「自己是精神科診所的負責醫師，帶著護理師、心理師、合作藥師、檢測專業老師等人進行精神醫療業務。因為新冠疫情大流行時曾經進行三級管制，病患也不敢到醫療單位看診，導致門診量下降，很現實地便會影響收入。我想到要對許多同仁的生計負責，也會有壓力感以及焦慮感。」
後來，楊聰財醫師透過與同仁成立讀書會、一起追劇，互相加油、打氣，提醒要睡好覺，並且保持運動333原則（一週至少三天，一次至少30分鐘，心跳至少一分鐘130次，以出汗做指標）共度難關；如今疫情過後，且日前又有對岸軍演事件等，身心患者就醫人數慢慢增加，真的是「留得青山在、不怕沒柴燒。」「善用周遭親友同事等資源，團隊結合力量大」。
本文經楊聰財醫師授權轉載，原文：從艾成身亡談自殺防治與憂鬱症治療。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54882
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