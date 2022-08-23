好不容易從癌症倖存還有可能耳聾？　最新研究：50%接受化療者出現聽力損傷

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研究的第一作者Steven Cheung教授表示；「對於患有睪丸癌、頭頸癌的成年人，聽力損失可能與服用鉑類抗癌藥物（platinum drugs ）有關。研究首次證明，在四種最常見癌症中倖存下來的人，普遍出現聽力損失和耳鳴問題。」
這些問題在接受不同類型化療藥物的人身上也發現了，教授補充：「除了鉑類藥物，還有另一類被稱為紫杉醇（taxanes）類的化療藥物，都對聽力造成了損害。」鑒於這兩類藥物的化療方案最為普遍，最常用於治療大多數的癌症，臨床醫生以及癌症患者都應該注意聽力問題，通常只有化療兒童會接受聽力測試，成年人則不會。 這項研究於7月27日在線發表在《BMJ支持與安寧治療》上，研究人員調查了273名大約五年前完成乳腺癌、胃腸道癌、肺癌和婦科癌治療的患者，他們的平均年齡是61歲。通過聽力圖的測試，調查人員發現，超過50%的人有明顯的聽力損失，超過35%的人報告有耳鳴。 有的參與者提及，他們的日常活動如聽聽電視或廣播、與家人和朋友交談、或在餐館裡談話時，聽力都出現了中度甚至嚴重的障礙。另外，部分患有耳鳴的人表示這種情況讓他們難以集中注意力或放鬆，影響了情緒及生活樂趣，甚至是睡眠。
有31%的參與者否認出現聽力損失，但聽覺測試卻發現其聽力有障礙。
「雖然有些人往往會低估聽力問題，但研究結果表明，癌症倖存者確實需要測試聽力。」專家提醒，使用鉑類和紫杉醇類藥物導致的聽力損失是永久性的，但患者可以通過使用助聽器改善情況，根據研究，目前只有17%的倖存者在使用助聽器。
研究作者建議，臨床醫生需要在常規基礎上推薦倖存者進行聽力測試，可在化療之前、期間和之後進行聽力損失和耳鳴的評估；患者也應向專家進行常規篩查和隨訪。
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