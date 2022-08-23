吃很多蔬果還是便秘？　營養師：少做了「這件事」才出現反效果！

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有些人由於便秘會感受到腹脹、腹痛、食慾不振，甚至會長痘痘，心情也會大受影響。實際上，引起便秘的原因很多，主要是這六種：
- 飲食缺乏纖維質，腸道蠕動慢
- 飲水不足，造成糞便乾硬
- 運動缺乏，腸道蠕動功能下降
- 精神壓力
- 年長者消化系統退化，蠕動功能下降
- 服用藥物副作用
然而，有些人平時吃很多纖維質，還是便秘！王心眉解釋，這是因為少做了這件事——多喝水。腸胃蠕動也和喝多少水有關，因為纖維質與水分是有互相牽引的作用的：纖維質吸收水分會膨脹，使糞便體積增大，幫助腸道蠕動；相反的，多吃纖維質卻沒有同步補充足夠的水分，纖維質就會變得又乾又粗，反而會出現反效果。
夏天氣溫高，水分散失快，流汗又多，王心眉提醒：「喝水不夠就容易便秘！」不過，喝水時也要注意，最好是小口小口喝，讓腸道慢慢吸收，才會真正補充到身體的水分。一次灌太多的水，就像下暴雨一樣，土壤來不及吸收，造成洪流流到出海口，拼命灌水只會加速排尿速度，喝下去的全都流失掉了。
本文經 王心眉醫師 臉書粉專 《王心眉醫師》 授權報導
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