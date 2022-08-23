本土+26095　今日無年輕死亡、兒少中重症個案

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指揮中心表示，今日新增之26,095例本土病例，為11,959例男性、14,121例女性、15例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為：
- 新北市5,258例
- 臺北市3,189例
- 臺中市3,038例
- 桃園市2,673例
- 高雄市2,179例
- 臺南市1,650例
- 彰化縣1,132例
- 苗栗縣762例
- 新竹縣711例
- 屏東縣692例
- 雲林縣666例
- 新竹市659例
- 宜蘭縣647例
- 花蓮縣503例
- 南投縣464例
- 嘉義縣439例
- 基隆市424例
- 臺東縣319例
- 嘉義市307例
- 金門縣199例
- 澎湖縣161例
- 連江縣23例
指揮中心說明，今日新增287例境外移入個案中，為161例男性，126例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（9例）美國（7例），日本（6例），印尼（3例），泰國、新加坡、英國及馬來西亞（各2例），香港、柬埔寨及匈牙利（各1例）移入，另251例感染國家調查中。入境日期介於今年8月1日至8月22日。
指揮中心統計，截至目前國內累計15,795,524例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,702,861例排除），其中5,086,521例確診，分別為25,593例境外移入，5,060,874例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,673例COVID-19死亡病例，其中9,657例本土，個案居住縣市分布為新北市2,070例、臺北市1,090例、臺中市972例、高雄市895例、臺南市750例、桃園市731例、彰化縣556例、屏東縣403例、雲林縣303例、南投縣288例、苗栗縣226例、嘉義縣223例、基隆市215例、宜蘭縣193例、嘉義市160例、花蓮縣155例、新竹縣152例、臺東縣138例、新竹市94例、澎湖縣25例、金門縣18例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54905
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