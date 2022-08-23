長新冠疲倦又失眠　「高壓氧」有助解睏

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彰化醫院胸腔內科醫師、高壓氧專科醫師張子晏表示，高壓氧治療長新冠的機轉尚未明確，但高壓氧可以促進組織修補，對於新冠病毒造成身體的慢性發炎應該有一定的功效，從治療案例來看，有些人確實效果明顯，目前該院對於長新冠員工免費5次高壓氧治療，但樣本數還不夠多，難以說明有效與無效的比例，不過，對於無法以其他方式改善的長新冠症狀者，高壓氧是另一種可以選擇的治療方式。
高壓氧全氧環境 身體放鬆改善睡眠
彰化醫院精神科主任梁孫源指出，病患許小姐常感覺很累卻很難入眠，到天快亮才入睡，又要上班，弄得精神不濟，身心俱疲，經過藥物治療沒有明顯改善，轉而進行高壓氧治療。但患者在高壓氧全氧的環境中，若能放鬆而入睡，身體記憶了放鬆的感覺，對失眠者會有所幫助，許小姐經5次高壓氧治療後，已經不再失眠，精神狀況也逐漸恢復。
長新冠症狀 跨科別評估治療方式
張子晏表示，長新冠又稱為慢性新冠、新冠肺炎綜合症候群。根據世界衛生組織定義，確診者在染疫後3個月內，發生倦怠、易喘、肌肉痠痛、胸悶、焦慮、失眠等不適症狀，且持續超過2個月，無法用其他診斷排除者，皆統稱為「長新冠」。
長新冠症狀以疲倦、易喘、睡眠障礙、注意力無法集中等情況最多，患者症狀不一，建議患者到整合門診看診，進行跨科別評估，找出最妥適的治療方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54860
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