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燒傷的「七步」急救法　醫警：出現這種症狀必須去醫院

燒傷的「七步」急救法　醫警：出現這種症狀必須去醫院
燒傷的「七步」急救法　醫警：出現這種症狀必須去醫院

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-23 16:30:43

火災總是發生在一瞬間，但是燒傷事故，卻會對患者留下長時間的影響——外媒NHS提醒，若發生燒傷意外，越早進行治療，對皮膚造成的損害程度就會越小。因此燒傷時，急救是非常關鍵的，以下是燒傷適用的「七步急救法」：

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1.阻斷進一步燒傷：若是在火災的情況下，這一步意味著必須趕快離開災區，用水澆滅火焰、或用毯子壓住火焰，總是不要讓自己再被進一步燒傷。

2.脫掉燒傷部位的衣服：包括首飾、甚至是嬰兒的尿布，但是切記，不要試圖去剝掉粘在燒傷皮膚上的任何東西，這可能導致更大的危害。

3.涼水降溫：受傷後必須盡快用涼水或溫水冷卻燒傷部位20分鐘，注意涼水非冰水！切勿使用冰塊、冰水或任何奶油或黃油等油脂類物質來冷卻。

4.維持體溫：可以給傷者蓋毯子或多幾層衣服保暖，但是避免直接蓋在受傷部位。保暖可以防止體溫過低，即降到35度C以下。但要注意的是，冷卻大面積的燒傷部位可能會造成人體失溫，尤其幼童及長者更有體溫過低的風險。

5.用保鮮膜覆蓋燒傷部位：將保鮮膜鋪在燒傷處，但不是直接包裹在四肢。手燒傷的話可以用一個乾淨的透明塑膠袋。

6. 用撲熱息痛或布洛芬緩解疼痛：使用非處方藥時，切記查看說明書的規定，另，16歲以下的兒童不能使用阿斯匹靈。

7.抬高患處：如果能夠抬高，有助於減輕腫脹。

 

急救後，如果出現了下面這些症狀，則必須馬上去醫院了：

  • 大面積燒傷，即超過患者的手掌大小
  • 任何大小的深度燒傷，皮膚發白或燒焦
  • 面部、頸部、手、腳、任何關節或生殖器燒傷
  • 化學燒傷和電燒傷
  • 其他需要治療的損傷
  • 任何休克的跡象，症狀包括皮膚冰冷、黏稠、出汗、呼吸急促、淺薄、虛弱或眩暈
如果傷者年齡在10歲以下，或患有某種疾病，如心臟、肺部或肝臟疾病，或糖尿病等，則必須馬上去醫院，還有免疫系統相對虛弱的患者，如接受癌症化療的愛滋病患也必須及時求醫。如果在災區吸入了大量的煙霧或煙塵，也必須到醫院接受治療。

值得注意的是，有些症狀可能會延遲出現，如咳嗽、喉嚨痛、呼吸困難、鼻毛燒焦、面部燒傷等，若出現也必須及時就醫。

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