燒傷的「七步」急救法　醫警：出現這種症狀必須去醫院

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2.脫掉燒傷部位的衣服：包括首飾、甚至是嬰兒的尿布，但是切記，不要試圖去剝掉粘在燒傷皮膚上的任何東西，這可能導致更大的危害。
3.涼水降溫：受傷後必須盡快用涼水或溫水冷卻燒傷部位20分鐘，注意涼水非冰水！切勿使用冰塊、冰水或任何奶油或黃油等油脂類物質來冷卻。
4.維持體溫：可以給傷者蓋毯子或多幾層衣服保暖，但是避免直接蓋在受傷部位。保暖可以防止體溫過低，即降到35度C以下。但要注意的是，冷卻大面積的燒傷部位可能會造成人體失溫，尤其幼童及長者更有體溫過低的風險。
5.用保鮮膜覆蓋燒傷部位：將保鮮膜鋪在燒傷處，但不是直接包裹在四肢。手燒傷的話可以用一個乾淨的透明塑膠袋。
6. 用撲熱息痛或布洛芬緩解疼痛：使用非處方藥時，切記查看說明書的規定，另，16歲以下的兒童不能使用阿斯匹靈。
7.抬高患處：如果能夠抬高，有助於減輕腫脹。
急救後，如果出現了下面這些症狀，則必須馬上去醫院了：
- 大面積燒傷，即超過患者的手掌大小
- 任何大小的深度燒傷，皮膚發白或燒焦
- 面部、頸部、手、腳、任何關節或生殖器燒傷
- 化學燒傷和電燒傷
- 其他需要治療的損傷
- 任何休克的跡象，症狀包括皮膚冰冷、黏稠、出汗、呼吸急促、淺薄、虛弱或眩暈
值得注意的是，有些症狀可能會延遲出現，如咳嗽、喉嚨痛、呼吸困難、鼻毛燒焦、面部燒傷等，若出現也必須及時就醫。
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