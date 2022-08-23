急診先到還等好久？　醫揭「看診順序」原則

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臺北市立聯合醫院陽明院區急診科主治醫師廖哲偉說明，急診檢傷是指病人到達急診後，由急診資深護理人員依其病情，使用標準方式快速評估以及將病人分級的過程。急診檢傷分類依病人病情危急程度，建立病人優先就診順序，以即時搶救重症病人生命。
TTAS分非外傷和外傷 生命徵象為基礎
廖哲偉主治醫師說，臺灣急診檢傷與急迫度分級量表（TTAS） TAIWAN TRIAGE AND ACUITY SCALE由衛生福利部委託台灣急診醫學會、中華民國急重症護理學會參考加拿大檢傷分類系統（CTAS）之架構，配合國內醫療情境及需求，共同制（修）訂。
TTAS分為非外傷和外傷兩大系統，以生命徵象為基礎，主訴為導向，結合生理狀況，使用首要/次要調節變數決定病人檢傷級數針對各級病人規範相對安全等候時間，其中調節變數包含呼吸窘迫、血行動力、意識程度、體溫、疼痛程度等。
急診五級檢傷 分類原則一次看
第一級：復甦急救（可能等候時間：立即處理）
⇨心跳、呼吸停止，肢體及嘴唇發青、發紫
⇨體溫＞41℃或＜32℃
⇨無意識、意識混亂，如：1.對疼痛刺激無反應2.只能呻吟或說單一字句3.只有疼痛刺激才會睜眼
⇨持續抽搐且無意識
第二級：危急（可能等候時間：10分鐘）
⇨急性意識狀態改變（語言與動作遲滯，但尚可溝通）
⇨持續胸悶、胸痛且冒冷汗
⇨低血糖（<40mg/dl）
⇨大量血便、黑便、嘔血
⇨外傷造成之大量出血，頭頸軀幹骨盆部位血流不止
⇨槍傷，頭、頸、軀幹鈍傷、穿刺傷，開放性傷口疑似骨折
⇨高處墜落、車禍（乘客被拋出車外）、頭部撞擊後曾失去意識
⇨突發性視覺改變
⇨免疫功能不全且發燒
⇨會陰部穿刺傷與大量出血，生殖器腫脹變形
⇨外傷或接觸化學物質後出現的神經功能異常
⇨化學物質濺入眼睛
⇨疑似藥物過敏導致呼吸困難
⇨螫傷，咬傷導致呼吸困難或意識改變
第三級：緊急（可能等候時間：30分鐘）
⇨走動時明顯有呼吸急促
⇨經期逾期且腹痛
⇨無法控制的腹瀉或嘔吐
⇨外傷後肢體腫脹變形疑似骨折/脫臼
⇨咖啡色嘔吐物或黑便
⇨高血壓（收縮壓>200mmHg或舒張壓>110mmHg）且沒有任何症狀
⇨抽搐後意識已恢復
⇨廣泛性紅疹/水泡
⇨毒氣或其他氣體吸入，無呼吸窘迫徵象
⇨急產（宮縮>2分鐘）
第四級：次緊急（可能等候時間：60分鐘）
⇨局部蜂窩性組織炎
⇨解尿疼痛但沒有發燒
⇨陰道點狀出血
⇨急性咳嗽但沒有發燒
⇨發燒但無其他不適
⇨反覆性疼痛或暈眩
⇨持續性打嗝
⇨厭食/缺乏食慾，生命徵象正常
第五級：非緊急（可能等候時間：120分鐘）
⇨習慣性便祕
⇨慢性腹水，欲抽腹水
⇨肢體水腫，生命徵象正常，無其他不適
⇨慢性噁心、嘔吐或打嗝
⇨直腸內有異物但生命徵象正常
⇨關節腫
⇨輕微擦傷，瘀青，軟組織受傷
⇨螫傷或咬傷，但無發燒或疼痛不適
⇨陰道分泌物，生命徵象正常且無其他不適
⇨過敏、鼻塞
⇨慢性失眠
⇨輕微腹瀉，無脫水現象
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54862
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