猝死４大風險你中了嗎？揪出心房顫動是遠離威脅關鍵！

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中華民國心律醫學會理事長暨林口長庚紀念醫院副院長溫明賢醫師指出，心跳太慢或太快都屬於心律不整範疇，其中心室顫動、心室頻脈雖猝死率較高，但發生率不如心房顫動高。台灣已成為高齡社會，要特別注意年齡越高盛行率越高的心房顫動。心房顫動發生時心臟就像發抖一般，無法正常規則跳動送出血液，當血液滯留在心房內，血栓出現的風險就會增加；當心跳恢復正常時，血栓容易隨著血流到達腦部，導致嚴重腦中風或是增加猝死風險。
・猝死定義：沒有外力傷害下，突然倒地並於24小時內死亡
・心因性猝死是猝死原因大宗
・導致心因性猝死原因：冠狀動脈心血管疾病、心臟衰竭、遺傳性心律不整
心律不整沒症狀易忽視！認識猝死４大危險因子
7成的猝死是心血管問題導致，但很多民眾身在風險中卻不自知；中國醫藥大學附設醫院內科系副院長張坤正醫師表示，2016年《Mayo Clinic Proceedings》醫學期刊中，一篇研究分析當時台中市270萬人，針對心因性猝死數據發現，約19％與心律不整有關，在日本、韓國也有類似數字，都接近在20％左右；張坤正醫師說明，部分心律不整病患沒有明顯症狀，很容易忽視自己有猝死風險，因此瞭解危險因子，自行初步評估，當自己符合高危險族群範疇時，建議馬上就醫檢查。
猝死4大風險因子「SACAF」：
・S：性別（sex）男性風險較女性高
・A：年齡（age）小於65歲
・C：心血管疾病（cardiovascular diseases）曾有心血管病史
・AF：心房顫動（atrial fibrillation）
滿足上述4項危險因子，發生嚴重VT/VF（心室頻脈與心室顫動）導致猝死機率特別高，尤其患有心房顫動，相較一般人更有高達2.6倍的猝死機率，建議及早就醫檢查，加強控制病情，以免憾事發生。
年齡越高越危險！一張圖揪出心房顫動
心律不整未察覺，小心無症狀招來猝死危機！林口長庚醫院心臟血管內科張伯丞醫師表示，約7成心律不整患者，會有心悸、呼吸困難、容易喘、胸悶、頭暈等症狀，患者容易感到心跳與平時不同，這時只要及時就醫診斷，病情得到良好控制，就可以遠離猝死。心律不整主要使用心電圖偵測，雖然透過心電圖檢查便可確診心律不整。但有3成心律不整患者無症狀，沒有明顯不舒服，因此很容易疏忽自身狀況，如果未及時檢查診斷及治療，疾病很可能持續惡化。
在心律不整中心房顫動很常見，張伯丞醫師說明，整體成年人心房顫動盛行率約百分之2至4，然而盛行率會隨著年紀增加而成長，70歲以上民眾，心房顫動比率約有1成。由於容易引起血栓導致腦中風，患者需平時規律服用抗凝血劑，降低腦中風發生危險，同時要使用控制心房顫動藥物，以預防症狀發生。假使病情難以用藥物控制，也可以利用手術治療，減少心房顫動發生，降低猝死風險；張伯丞醫師表示，病患一定要按照醫師指示規律治療，才能預防心律不整與心房顫動所引發的併發症。
出現異狀速就醫！謹記５４３遠離猝死威脅
此外，在80歲以上年長者中，大約每10位就有1人有心房顫動，如果患者有其他慢性病，例如糖尿病與高血壓等，心房顫動危險性就越高；台北榮民總醫院內科部心臟內科趙子凡醫師提醒，心房顫動無症狀患者，發生腦中風危險與有症狀病患相同，因此發現自己有危險因子，一定要到醫院心臟內科接受檢查，如果發現自己常常心跳不規則忽快忽慢，務必盡快到醫院接受檢查。
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