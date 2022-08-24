產後媽媽甩不開痔瘡 黃郁純醫師：恐一胎比一胎更嚴重
【健康醫療網／記者林怡亭報導】女性在懷孕期間為了養育小寶寶，子宮會變大，容易壓迫到周圍的血管及直腸，引起靜脈回流不佳和便秘問題，這些會促使孕媽咪們痔瘡問題越發嚴重。另外懷孕期間，一種稱為促黃體生成素的女性荷爾蒙分泌旺盛，也會誘發血液回流不佳。而生產時的擠壓也會對肛門周圍造成極大的負擔，另外加上縫合會陰的撕裂傷或切割傷時可能會傷到肛門周圍的肌肉和神經，也對肛門周圍產生負面影響。
34歲劉姓女子第一胎生產完之後，婦產科醫師就告訴她有痔瘡問題，給她藥膏塗抹。但是在她第2胎懷孕期間，痔瘡又發作且症狀越來越嚴重，經由婦產科醫師轉介到大腸直腸外科黃郁純醫師門診，經診察後發現原本就發作過的痔瘡更為充血，排便後都會脫垂到肛門口外，需要用手推回去。但因處於懷孕期間，建議藥膏塗抹及溫水坐浴，產後視狀況來決定下一步治療。產後做月子期間，痔瘡依然充血腫脹，腫脹的痔瘡就如一朵小菊花，甚至有摸到一塊隆起的深紅色血栓，排便時出血情形也越來越明顯，患者表示痛好幾天了，不太能睡，碰了就流血，現在也不太能坐，真的是一胎比一胎嚴重！
▲大腸直腸外科黃郁純醫師為民眾進行痔瘡檢查(圖非當事人)
門診再次檢查後，黃郁純醫師為患者分析新式的微創痔瘡方法和可以使用的儀器有哪些，選擇適合劉姓女子適合的手術方法，很快地恢復正常如廁狀態，和新生兒一起展開新生活！每每看到因懷孕而痔瘡大發作的媽媽們，黃郁純醫師也表示：媽咪們懷孕真的是吃很多苦啊！很開心幫媽咪們解決了困擾！
針對第三、第四等級較為嚴重的痔瘡、症狀無法再以藥膏藥物控制、或反覆發作引發生活困擾時，可考慮外科手術治療積極介入，新式痔瘡微創治療方式如超音波刀、二極體雷射、組織凝集儀可以選擇，比起傳統痔瘡手術可達到疼痛度較低、恢復較快的效果。
▲大腸直腸外科黃郁純醫師為民眾進行痔瘡諮詢(圖非當事人)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54886
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