沒有感染過新冠是因為免疫力比較好嗎？　科學家：答案在基因裡！

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他們是怎麼逃過一劫的？
為什麽有些人能夠躲過這種高度傳染性的病毒？其中一個最廣泛的解釋是，這些人可能已經感染過了，只是他們不知道而已。
大約40%的新冠感染都是無症狀的，兒童和年輕人中尤其可能出現這種情況，還有那些症狀非常輕微的人，他們可能只覺得是一次偶然的感冒，有點疲倦或流鼻涕，很快就解決了，根本不是個問題。
傳染病專家斯科特·羅伯茨（Scott Roberts）同樣認同這個解釋，很可能這些人並不知道他們已經被感染了。關於新冠抗體的研究也表明，不少「未染疫」者的抗體比實際染疫者的抗體更強。還有另一種可能性是，這群人可能時刻保持社交距離、定期接種新疫苗、避免群聚場合，還會督促身邊的人定期檢測，所以真的沒染疫。
基因可以決定一個人是否會被感染
羅伯茨表示基因也是一個值得探索的原因。有一些愛滋病患被稱作「精英控制者」，因為即便他們攜帶病毒，其基因能防止病毒進一步傳播或感染其他細胞。「可能有些人的免疫系統以不同的方式來運作。」在新冠肺炎的情況中，羅伯特認為不排除也有這樣的可能性。
美國國家衛生研究院目前正在關注遺傳學對新冠肺炎的抗風險意義，目前並沒有找到任何的證據，表現出未染疫者具備天生的免疫力，但已知的研究顯示，基因確實可以決定一個人是否會被感染。
未染疫者對新變種病毒的免疫力最低
目前，對新冠肺炎的抵禦能力可分作不同層次：防禦能力最高的，是那些已接種疫苗並曾感染過的人；其次是已接種疫苗但未被感染的人。排名第三的是那些已經被感染，但沒有完全接種疫苗的人，或者從未接種疫苗者。排名最後的，就是那些從未接種過疫苗、或從未被感染的人，他們對新冠病毒的免疫力最低。
但是，這並不代表排名最後者染疫一定會觸發重症，羅伯茨指出，一個人在染疫後能自然產生出抗體，但是這些抗體的防禦能力還是未知的。目前的證據只能說明，若接種疫苗後，經染疫獲得了自然抗體，有助於對病毒毒株提供交叉免疫力；對於未接種疫苗的人，自然抗體並不能對Omicron變種提供充分的保護。另一項研究顯示，從Omicron感染中恢復的人，對BA.4和BA.5變種只有76%的抵禦能力。
另外，感染後究竟能獲得什麼類型的免疫力？這也是醫學界目前關注的問題，羅伯茨解釋，由於新冠病毒變異非常厲害，它可能有能力繞過自然抗體。不過，自然抗體可能比疫苗的抵禦作用更大，「在免疫系統的其他方面，如T細胞反應和先天免疫反應，自然抗體發揮的作用可能與疫苗不同。」
儘管如此，專家還是提醒，沒必要為了獲得自然抗體而冒險去感染新冠，因為無論感染後嚴重與否，之後都可能長期存在副作用。在美國，五分之一從新冠中恢復的人都出現了副作用，貿然去感染病毒也不代表能夠為未知的變種病毒提供免疫力。
未來，新冠病毒將在可預測的範圍內持續變異
科學家指出，到2024年新冠病毒可能會成為流行病，意味著病毒將不斷變異，但仍處於科學家可預測的範圍之內。然而，這並不意味著可以就此放松警惕，「即便當作流感來治療，每年也將會有4萬至6萬人死亡。而我們作為一個共同體已經接受了這一點，我們決定與流感共存。」
如果你從未被感染，羅伯茨建議，可以用以下的方式幫助你自己、及他人免受感染：
- 接種疫苗
- 定期接種最新的疫苗增強劑
- 在室內戴上口罩
- 保持社交距離
- 與他人在室內時，可打開窗戶通風
- 定期檢測，防止將病毒傳播給他人
- 關注你所在社區的新冠傳播情況
- 刻意嘗試感染新冠
- 去參加新冠聚會
- 將口罩戴在下巴或鼻子下面
- 過度擁擠的場所或通風不良的地方
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