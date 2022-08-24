染輪狀嚴重水瀉幼童住院5天，家長超心疼！醫籲：按時口服疫苗，及時做好預防

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感染輪狀病毒恐嚴重水瀉、發燒 反覆感染家長超心累
臺安醫院小兒科陳芳怡醫師表示，糞口傳染是輪狀病毒主要的傳播途徑，若家長處理完尿布未徹底將手清洗乾淨，而後無論泡奶、處理食物等都很容易造成孩童感染，引起發燒、嘔吐、腹瀉等症狀。其中光是腹瀉，一天就可能達10次以上，甚至出現血便。
台北協和婦女醫院小兒科蔡絢媛醫師也特別警告，輪狀病毒在環境中生存時間可長達10天，且孩子感染輪狀病毒後，並不會終生免疫，特別是幼兒什麼都往嘴巴送，更容易造成多次反覆感染。不只孩子不舒服，家長更是照顧到超心累。
勿輕忽輪狀病毒威力，嚴重恐留下後遺症
蔡絢媛醫師指出，輪狀病毒會釋放出毒素，使小腸絨毛受傷，小腸恢復需要6~8週時間，對幼兒體重及成長會有一些影響。她表示曾收治一名1歲左右嬰兒感染輪狀病毒，就診時發燒、嘔吐，隔天開始嚴重水便，連喝水都拉，但因病房滿床，建議轉診，後續追蹤發現孩子整整住院5天才康復。所幸現在家長帶接種輪狀病毒疫苗的意願逐漸提高，嚴重案例已減少很多。
口服三劑疫苗，降低97%因感染輪狀病毒住院風險
陳芳怡醫師表示台灣目前核可的輪狀病毒疫苗有單價和五價兩種，五價疫苗可防禦G1、G2、G3、G4、G9五種病毒型別，有更好的保護力。蔡絢媛醫師表示研究發現，口服三劑輪狀病毒疫苗，能減少97% 因輪狀病毒腸胃炎而住院的風險，另有研究顯示，完整口服三劑輪狀病毒疫苗的保護力可長達7年。
輪狀病毒無治療藥物 做好輪狀病毒預防至關重要
陳芳怡醫師表示，少部分家長認為自己在家帶孩子應該很安全，但其實其他家庭成員上班、上學都可能帶病毒回家。蔡醫師也特別提醒， 2歲以下幼兒感染機會高，症狀也比較嚴重，加上感染輪狀病毒沒有治療藥物，只能針對症狀進行治療，因此及時做好輪狀病毒預防非常重要。
衛福部疾管署建議輪狀病毒疫苗，兩劑最短間隔為4週，可以在出生2個月時與多合一疫苗一起接種第一劑輪狀病毒疫苗。蔡醫師也呼籲家長要謹記接種輪狀病毒疫苗有年紀限制，4個月大以前要口服第一劑，選擇三劑型的家長要注意孩子8個月大以前完成所有劑數，才能幫孩子做好輪狀病毒預防。家長也不用擔心需要多次進出醫院，輪狀病毒疫苗可與其他常規疫苗如五合一疫苗同時接種喔！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54903
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