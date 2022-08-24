親友過世走不出傷痛？醫教當事人、陪伴者應對「延續性哀傷障礙」。

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楊聰財醫師指出，「延續性哀傷障礙」在2022年3月正式納入精神疾病之列，此狀態未必會在事件發生後馬上就出現，孩童常見在超過６個月後進入此狀態，成人則約1年，美國精神醫學會指出相關警訊，包括了：
1.自我認同崩潰：感覺一部分的自己死去了。2.不願接受事實：對於亡者的死去出現懷疑感、不肯相信。3.避開亡者消息：避開任何會提醒自己亡者已逝的訊息。4.出現強烈情緒：對於亡者的離開會有強烈情緒反應，例如憤怒、悲慟、苦楚等。5.出現麻木狀態：情緒處於麻木狀態。6.難以回歸日常：重新回歸生活出現困難，例如社交障礙、很難培養興趣、無法計劃未來等。7.沒有人生意義：感覺人生沒有意義。8.強烈的孤獨感：覺得孤單、與他人無法產生連結。
許多「延續性哀傷障礙」的患者也會出現以下情形：1.固定亡者物品：把亡者的物品一直擺放在生前同一位置。2.無法正面回憶：很難想起與亡者共度的正面、美好回憶。3.難以信任他人：關係再好的人也難以全然相信。4.更多物質依賴：使用會影響精神狀況的物質，量比以往更多，如香菸、酒精等。5.出現自殺想法：出現自殺的想法或行動。
「延續性哀傷障礙」率約10%，部分族群機率可能顯著提升。
楊聰財醫師指出，據流行病學研究顯示，失去親友的人約有7-10%的機率罹患延續性悲傷障礙。臨床也發現，若是親友死亡過程太過突然、暴力等；或是倖存者為女性、兒童、老人，且事後處於社會孤立、支持系統薄弱；或是倖存者在兒童時期就曾有負面的生活體驗、過往曾有罹患創傷後壓力障礙者，延續性悲傷障礙的發生率都可能顯著提升。
我有「延續性哀傷障礙」怎麼辦？醫：讓自己好好休息。
楊聰財醫師建議，若是發現自己出現了延續性悲傷障礙的症狀，可以嘗試讓親友知道自己當前的情況，必要時尋求精神醫療團隊協助。就診時也可向團隊尋求不同類型的專業人員幫忙，例如精神科專科醫師、心理師、社工師、護理師等。平時也可善用資源嘗試各種不同的溝通管道，如1925(依舊愛我)專線。除此之外也可以嘗試再拉自己一把，鼓勵自己多運動，以減緩憂鬱、壓力、焦慮的情緒，也有助於轉移注意力，避免透過毒品、酒精等精神物質紓壓。最重要的是好好照顧自己，不用逞強、勉強，讓自己有足夠的休息，維持健康的飲食及基本日常運作。
親友「延續性哀傷障礙」怎麼辦？醫：避免用自己方式強迫協助。
若是發現親友、身邊的人出現延續性悲傷障礙症狀，楊聰財醫師也呼籲，千萬不要用評價、激將法、試圖以自己的方式強迫協助、嘗試幫他們解決問題，例如「你可不可以振作點？」、「我這麼作是為了你好！」等，每個人的需求都會有所不同，這般舉動會有如自己喜歡喝可樂就將可樂也倒進盆栽一般。
遇到這樣的事情，當事人常見會將自己的心房關閉，一旁的親友也難免會因此受到影響，這是人之常情，一不小心也將自己的情緒也加入協助行動當中，反而容易忽略了原本的好意。
要記得，此時行動重點應著重在當事人身上，建議以「開放」、「試探」的方式確認對方目前的心理狀態，並讓患者知道隨時都在、願意傾聽、陪伴，這是非常重要的原則，讓對方保留悲傷、哀悼的空間，適時的伸出援手，並可鼓勵尋求專業協助，而若對方不想、時機還沒到也別強求，持續陪伴即可。
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