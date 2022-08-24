「智能手錶」發威半夜救中年婦女一命　醫：這種情況必須趕緊就醫！

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她嘗試深呼吸、放鬆，但是心率仍然很高。這支智能手錶，其實是一個幫助她解決睡眠呼吸暫停(sleep apnea)問題的機器（continuous positive airway pressure,CPAP)，本來她在五個月前就應該拿到這台機器，但因為延期交貨她才剛開始用不久。
去年，梅根確診了新冠肺炎，症狀緩和之後卻併發了睡眠呼吸暫停症，這個疾病本身就會增加她房顫的風險，然而這還不是她唯一的併發症——醫生在她的肺部發現了幾個小血凝塊，她還出現嚴重的疲勞症狀、對觸覺過度敏感，背部和臀部劇痛，甚至有腦霧。
醫生為她開了血液稀釋劑，另外，在針灸治療、護理及其他減壓方法之後，她的健康狀況已經得到緩和，然而這一次，她需要面對一個更嚴峻的問題：自己到底是不是房顫了？多年的護理經驗告訴她，絕對不要忽視心率顯示的數字，於是她拿那台CPAP機器，開車去醫院。
最終，心電圖顯示，梅根當時確實是心房顫動，而且還有心房撲動——電信號導致心臟上腔的肌肉快速收縮——這兩者導致梅根出現穩定但又過快的心跳。醫生說明，幸虧她服用了血液稀釋劑，這大大降低了她中風的風險。
其主治醫生珍妮弗·里亞爾（Jennifer Ryal）分享，梅根她所見過的新冠肺炎病患中，情況最糟糕的，因為她曾經是一位44歲的健康婦女，染疫後所有問題排山倒海發作了。當時醫生以為她的房顫是突發的，回想起來，她肺裡的血塊和睡眠呼吸暫停使房顫的風險增加了。
第二天下午，布霍爾茨就出院了，醫生給她開了抑制心律異常的處方藥。回家的路上，她拿起了CPAP機器，「這塊錶，讓我不得去醫院，幸虧我沒有忽視它的警告！」現在，梅根正在努力恢復健康，心房顫動和睡眠呼吸得到控制後她就能更積極地運動；她改變了自己的飲食習慣，戒掉了甜食，多吃瘦肉和蔬菜。她也開始徒步，每天遛狗，靠這樣的方式減掉了30磅。
「我正在學習，努力關注我自己。」梅根分享，「保持一顆感恩的心，真的能帶來改變！我時常關注一些小事，比如鳥兒在歌唱、陽光照耀在我的臉上，如果停下來感恩，只需一秒鐘，真的很能減壓。」
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