44%的異性情侶啪啪啪時喜歡「走後門」！　醫示警：容易導致失禁、括約肌損傷

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全科醫生、胃腸病學和結腸直腸外科的醫生對這項數據都產生了一個共識——由於年輕女性對肛交的觀念發生了變化，醫生更應該跟上社會思潮，以中立的、非批評的對話普及肛交的醫學知識，確保女性做出明智的選擇，因為肛交實際上是一種危險的性行為。
以往，肛交經常和與喝酒、藥物濫用、及濫交聯繫在一起，然而，這些並不是醫生唯一的擔憂——肛交實際上會增加女性大便失禁，和肛門括約肌損傷的風險。由於女性解剖結構的不同，失禁的風險也高於進行肛交的男性。
「有些女性在肛交後，出現疼痛、出血和創傷，如果肛交是被脅迫的，風險可能還會增加。」研究人員表示，為了避免這些風險，女性需要對肛交有更多的了解，這必須從醫生的會診室開始。
然而，和醫生談論「性」已經很尷尬了，更何況是這種更隱密的細節！研究人員發現，甚至連臨床醫生可能自己都想完全避免肛交這種話題，「人們真正擔心的是，肛交的信息可能被視為是一種批評，甚至被誤解為恐同症。」加納解釋道，病人可能因此對醫生的警告產生反感。
研究人員強調，這不僅僅是害羞、回避或污名化同性戀的問題，阻止專業人員與年輕女性談論肛交，會使她們面臨漏診、無謂的治療，以及因缺乏正規醫療建議導致進一步損傷。加納指出：「如果不去討論，我們可能會辜負新一代的年輕女孩，因為她們完成沒有意識到這些風險！」
以英國的的情況為例，醫患在討論肛交時通常只談及性病傳播，但不會提到肛門創傷、失禁的可能性，也沒有提到被壓迫進行性行為導致的心理創傷。研究團隊認為，如果有充足的信息，想要肛交的女性就能夠更有效地保護自己，而那些為了取悅伴侶而被迫進行肛交的女性，也更有能力說「不！」。
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