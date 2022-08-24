習慣自己氣味久了都不知道是「狐臭」！　醫師：這五類型的人特別容易有狐臭

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為什麼有些人的異味特別明顯呢？醫師指出容易有狐臭的人群有：
- 濕耳垢：根據研究有狐臭的人，98%的耳垢都是濕的，這與基因有關。
- 遺傳因素：父母中一人有狐臭，子女就有50%的遺傳機率也有狐臭；如果父母雙方都有，子女狐臭的機率為80%。
- 年齡：青春期後，荷爾蒙刺激使得頂漿腺分泌旺盛，加上青春期活動力較高常流汗，較容易有狐臭。更年期後，症狀就會減輕。
- 體質：從中醫的角度來說，狐臭與「濕熱」體質有關，「濕」表示身體在排濕、控水功能不佳；「熱」則因工作壓力大、精神緊張、熬夜等因素使身體內熱堆積，肝火旺盛，汗液容易產生。
- 生活習慣：情緒緊張、壓力緊張或荷爾蒙失調都會導致狐臭，或者經常攝取刺激性食物，例如油炸、辣、菸酒類等，以及水分攝取量過少的人。
- 多汗症者：狐臭患者往往伴隨有多汗症，出汗過多。
所謂「如入芝蘭之室，久而不聞其香」，醫師提醒患者有時候習慣自己身上的氣味久了，嗅覺疲勞，沒有別人提醒，都不知道自己有狐臭。如果受到輕微狐臭的困擾，醫師提出了以下幾個「解決辦法」：
- 保持腋下清爽：局部除毛、擦拭汗液、勤換衣服以維持清潔乾爽。
- 止汗：可使用需經醫師開立的止汗劑或口服藥物，但服藥維持的時間短，也無法根治。其次，止汗劑中的鋁鹽是用來堵塞汗腺孔，熱天過度使用會影響排汗調解體溫的功能，容易造成中暑。
- 抑制體味：用含有抗菌、止汗效果的體香膏，短期可掩蓋體味，但要留意可能會皮膚過敏。
- 注射肉毒桿菌素：利用肉毒桿菌素阻隔神經訊號傳遞，抑制出汗，效果大約可維持半年，建議安排在初夏進行，直接解決整個夏季的狐臭問題。
醫師表示，如果狐臭的症狀嚴重就要考慮採取手術了：
- 頂漿腺刮除術：屬微侵入性治療，使用旋轉刀將皮下組織刮除、抽吸掉，移除頂漿腺，適合較嚴重的狐臭患者，恢復期約兩周，但是效果約九成左右。
- 微波止汗治療：非侵入性，利用微波技術產生熱能，破壞腋下汗腺，有多汗症者或不敢接受手術的患者可以考慮，效果持久但是費用較高，但是注意，有植入電子設備（如心臟節律器）者不能做這項手術。
- 雷射手術：利用雷射光纖釋放出熱能，針對頂漿腺進行燒灼，以減少其數量。
本文經 皮膚科醫師陳昱璁 臉書粉專《皮膚科醫師陳昱璁》授權報導
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