心房顫動恐致中風甚至猝死　謹記「543」口號防護最全面！

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溫明賢理事長近一步解釋，猝死5大危險族群，包括年齡較大的長者、有心血管疾病的患者、有家族病史者、擁有不良生活習慣的人及心衰竭病患，需提高警覺注意是否出現4大異常徵兆，分別為「呼吸困難、頻繁心悸、不明原因胸悶胸痛及容易疲倦」，如有，應盡早就醫檢查治療，並謹記「適量運動、健康飲食、壓力管理」這3招降低猝死風險。
猝死四大風險因子「SACAF」 醫籲高風險族群定期檢查
何謂心因性猝死？林口長庚醫院心臟血管內科張伯丞醫師說明，當一個人在沒有外力傷害或潛在致死病史前提之下，突然發生非預期的心跳停止，並不幸於一小時內死亡，即符合心因性猝死定義。
另外，中國醫藥大學附設醫院內科系副院長張坤正提到，統計全台由北到南五大醫學中心，包含臺大醫院、林口長庚、台中榮總、中國醫學大學附設醫院及高雄榮總，提供之到院前心跳停止患者數據後可發現，猝死有四大風險因子「SACAF」：
Sex（性別）－男性風險較女性高。
Age（年齡）－年齡小於65歲相對風險較高。
Cardiovascular diseases（心血管疾病）－曾有心血管病史。
Atrial Fibrillation（心房顫動）－罹患心房顫動者，猝死風險較常人增加2.36倍。
而2016年《Mayo Clinic Proceedings》醫學期刊中，一篇研究分析當時台中市270萬人，針對心因性猝死數據亦發現，其因約有19％都與心律不整有關，在日本、韓國也有類似統計結果。張坤正副院長提醒，部分心律不整病患沒有明顯症狀，很容易忽視自己有猝死風險，因此瞭解危險因子，自行初步評估，當自己符合高危險族群範疇時，建議馬上就醫檢查，且加強控制病情，以免憾事發生。
心房顫動引發健康隱憂 身體有異狀勿遲疑快就醫
台北榮民總醫院內科部心臟內科趙子凡分享，臨床治療曾有一名80歲老伯伯，意外發生腦中風，到醫院做了多項檢測，也有使用心電圖，但沒有抓到陣發性心律不整證據，因此並未針對心房顫動服藥預防腦中風與治療心律不整。沒想到僅半年時間，老伯伯再次腦中風，被緊急送醫治療後，醫療團隊與家屬決定將偵測時間拉長，才發現老伯伯有心房顫動，對此藥物改成抗凝血藥物及控制心房顫動症狀之藥物，對症下藥，老伯伯就再也沒有發生中風，遠離猝死危機。
對此，趙子凡醫師說明，在80歲以上年長者中，大約每10位就有1人有心房顫動，如果患者有其他慢性病，例如糖尿病與高血壓等，心房顫動危險性就越高；趙子凡醫師提醒，心房顫動無症狀患者，發生腦中風危險與有症狀病患相同，因此發現自己有危險因子，一定要到醫院心臟內科接受檢查，如果發現自己常常心跳不規則忽快忽慢，要趕緊到醫院接受檢查。
預防心因性猝死謹記「543口號」 搭上心動列車遠離危險
由於心律不整與心房顫動對生命健康威脅極大，但大眾對於其危險性認知仍有待加強，加上症狀不明顯容易受到忽視，今年中華民國心律醫學會依照慣例舉辦「心動列車」講座，由全台29家醫院於8月27日接續舉辦心律不整講座，溫明賢理事長呼籲民眾一起「搭上心動列車543 遠離猝死好心安」！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54912
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