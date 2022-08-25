中牌醫材大舉入侵！醫師呼籲：手術前主動詢問醫材來源地

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過去台灣民眾對於中國大陸製的品牌，最大的兩個疑慮就是品質管理以及安全性，然而根據台灣從中國進口醫材進口值，2年內漲幅近3成的數據來看，顯示中國醫材進口入台的比例節節攀升。調查也顯示，台灣民眾對醫材來源地的認知度相當低，只有5.6%的民眾知道，台灣醫院手術用醫材來源地有包含中國。
衛生福利部屏東醫院心臟外科醫師吳欣岱就直言，健保制度中的價量調查勢必會圖利中國廠商，因為歐美廠商醫材價格比較高，她提到自己本身因為自費手術比較多，都會選擇歐美國家的醫材，因為這些國家的醫材，有較多國家與醫學會認證，品質相對較高、信任度也更高。歐美國家醫材不僅在台灣深受醫師信賴，在其他國家亦是如此，吳欣岱醫師以臨床上常遇到的靜脈曲張手術舉例，鄰近的新加坡與馬來西亞等國，也都是以歐美國家醫材為主。
價量調查恐讓中牌醫材市占增 醫憂「慣用歐美牌撤台」
但是目前礙於健保制度，價格較低的中國醫材可能會壓縮到歐美廠牌的生存。吳欣岱醫師從自身專業出發舉例，心臟外科有些特殊醫材，每年的使用率很低，現在又因為低價的中牌醫材大量進口台灣，進而導致台灣醫療環境不利於歐美品牌醫材生存，恐迫使業者放棄台灣市場。長久下來，民眾權益可能會受損，明明繳交了健保費，卻不知道手術中所使用的醫材來源；本應享有更好的醫療資源，卻因為醫材沒有進口來台，喪失使用更好醫材的權利。
為了保障民眾權益，吳欣岱醫師也提醒患者，開刀前可以跟醫師確認醫材來源地，保障自身對於醫材的知的權利。此外，也希望提供民眾醫療自費的觀念，例如：可以透過定期買商業保險，來解決自費醫材的問題，避免因為追求便宜的醫療價格讓，而讓自己錯失更好的醫療品質。吳欣岱醫師也呼籲健保署，應把相關醫材平台建置得更完善，讓民眾能簡便的上網確認醫材來源、安心接受治療。