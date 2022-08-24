特企／佳格食品以愛樂活計畫　千份營養禮盒回饋桃園在地

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佳格表示，今年度推動「以愛樂活」社會公益計畫，希望以行動呼籲社會重視長者陪伴，也鼓勵長者尋找陪伴、拓展生活圈，並且透過社會大眾買一捐一的公益善心，化為今日的千份公益禮盒，為長者的營養健康加分。今日在楊梅區農會禮堂舉辦捐贈儀式，由慈馨公益關懷協會創會理事長葉星秀、現任理事長劉瑞雲邀集貴賓共同見證。
慈馨創會理事長葉星秀說，感謝佳格食品回饋桃園在地提供公益物資，千份物資將於今日開始發放，後續也已安排各地據點志工的訪視服務，一一親送給桃園全13行政區有需求的弱勢長者。以往少見兼顧長者營養的物資品項，本次佳格提供的營養公益禮盒，剛好補足弱勢長者在優質營養的缺口，特別讓人感到暖心。
提供弱勢家庭營養來源 長者志工團接力服務清晨到黃昏不停歇
「走出來服務在地，是大家彼此陪伴的共同目標！」75歲的林大姐參與志工服務二十年以來，看志工們不只無給職、更自發性參與，默契好到只要物資一進來就知道該怎麼分工合作，分組接力從清晨到黃昏完成完成每日食物銀行從載運物資、整理、發放、烹飪餐點一連串任務，同時在過程中彼此關心照顧，林大姐認為長者志工團成員的陪伴是她生活重心來源。這次看到佳格以愛樂活公益計畫更深有感觸「志工們就是一群很樂活的人啊！我們要一直這樣陪伴彼此走下去」。
慈馨創會理事長葉星秀說，協會目前志工有六百位以上，長者佔比更高達七成，「如果沒有長者志工彼此的陪伴連結，不可能完成這麼齊全的社會服務！」長者志工是最有服務動力的志工主力，創造許多的社會價值，感謝志工每日不停歇持續付出投入服務，本次佳格捐贈的公益禮盒，也將透過志工服務網，成為桃園地區弱勢長者的優質營養來源。