孩子確診康復後得MIS-C會留後遺症嗎？　小兒科醫解惑

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國際間其實早在2020年四月就有陸續觀察到孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）的個案，詳細成因以及為何只發生在孩童，醫學界仍在努力的了解中，目前推測，這是一種感染新冠病毒後的免疫系統過度反應，造成身體多器官的損傷，嚴重時可能造成心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常，甚至孩童會低血壓或休克；最常發生在感染後2-6周，年齡0-19歲的小孩。
類似川崎氏症 兩者差異在這
臺北市立聯合醫院陽明院區小兒科主治醫師顏培如表示，MIS-C個案症狀其實類似醫學界較為熟悉的川崎氏症（Kawasaki disease），也會出現發燒、淋巴結腫大、皮疹、手腳紅腫、口腔黏膜發紅，但是MIS-C個案會出現在年齡較大的小孩（0-19歲），而川崎氏症一般只在5歲以下的孩童常見，另外，MIS-C個案也相比於川崎氏症患者容易表現出腸胃道症狀及休克情形。
MIS-C及時就醫 預後良好
若就醫後，醫師診斷懷疑為MIS-C，通常會建議住院，做抽血檢查以及心臟超音波，治療部分則會根據病情嚴重程度判斷，評估需要給予哪些藥物（包含類固醇、免疫球蛋白、免疫製劑等），也會建議MIS-C的病人若無特殊禁忌症，需使用抗血小板製劑（如：阿斯匹靈）至少四週，再依醫師評估停藥。根據統計，只要及時就醫，大部分的孩童預後良好，出院後建議於門診持續追蹤心臟功能。
預防MIS-C 3件事要記牢
顏培如主治醫師建議，若要預防孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），其實最好方法就是避免確診，勤洗手、戴口罩、減少群聚；台灣兒科醫學會也發過聲明，鼓勵孩童盡早施打新冠疫苗，研究顯示，只要打過一劑疫苗，就可以有效降低得到MIS-C的機率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54866
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