疫情升溫了！本土+28397　王必勝：保護脆弱族群為首要

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指揮中心指出，今日新增127例中重症個案；18例本土病例死亡個案，為12例男性、6例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、13例未接種3劑COVID-19疫苗，而今日並無新增的兒少重症或死亡個案。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，年輕死亡個案中，有2位是30多歲，其中一位為女性，本身已接種三劑疫苗，沒有慢性病史，8/13時快篩陽性確診，8/15出現高燒41度、全身抽搐、昏迷等中樞神經症狀，緊急送醫時已呈現休克，緊急插管使用呼吸器，並在電腦斷層檢查中顯示有腦水腫情形，雖然收治加護病房住院，不過仍然不幸在8/16時，因病況惡化離世，其死亡診斷為缺氧性腦病變、嚴重癲癇及肺炎。
另一位為30多歲男性，本身有高血壓病史，曾接種過2劑疫苗，5/18時曾確診過，後來順離解隔，但6/10又因為有發燒、呼吸窘迫、意識改變的狀況，再度送到醫院急診，救治仍無效不幸過世，死因為呼吸衰竭、疑似腦出血，羅一鈞補充，「這名個案原先在6月份歸類於其他死因，不過最近醫師重新修改他的死亡診斷證明，將新冠診斷移為主要死因，因此我們今天進行補提列。」
下一波疫情恐出現「重複感染」 但機率較低
羅一鈞表示，接下來這一波疫情，可能有重複感染的特徵，因BA.5免疫逃脫的特性，可能曾感染過BA.1、BA.2的人會再度感染到BA.5，不過機率較低。
疫情升溫中！相關措施務必遵守
指揮官王必勝表示，「今天的確診人數，來到近期新高，比上週同一天增加15%，顯示疫情升溫『已經確定』」。因此，在目前99.5%都是輕症、無症狀的情況下，保護脆弱的族群，如高齡、兒童的族群是最主要的，有三個相關措施，請務必遵守：
一、持續現行住宿式長照機構篩檢及給藥機制
二、加強社區65歲以上民眾症狀篩檢及確診給藥
王必勝指出，希望65歲以上民眾有症狀時，能趕快進行篩檢、給藥，以降低重症和死亡比例。「這兩天，相關的配套措施，我們（指揮中心）也會盡快提出來。」
三、鼓勵兒童疫苗施打，維持確診兒童就醫順暢
王必勝表示，「要開學了，我們跟教育部、地方教育局以及衛生局合作入校施打，讓疫苗施打能更順利、覆蓋率更完整。同時要盤整醫療資源，維持確診兒童就醫能夠順暢，包括原先的綠色通道、專責加護病房、專責病房等相關醫療資源能確保充足。」
保護高齡及兒童族群，也請民眾配合，王必勝說明，長者、幼兒應依照建議繼續施打疫苗，而沒有施打疫苗的長者、幼兒，希望盡量減少出入人潮眾多場合、避免餐廳共餐。長者、幼兒的照顧者，外出回家，要確實清潔、洗手，若有症狀，要適時戴上口罩，避免傳染。當長者、幼兒有明顯症狀時，照顧者要趕快協助就醫，「現在疫情已經加溫，希望大家能配合。而相關措施指揮中心也會陸續執行。」
住宿式、社區式照護機構 快篩措施延長到9月底
指揮中心宣布，各類型住宿式及社區式照顧機構需定期公費快篩之措施，延長至今年9月30日止，篩檢頻率仍維持為服務對象每週定期快篩2次（身心障礙者、失智症者、2至18歲則每週1次，未滿2歲免篩），工作人員每週至少1次，已確診康復者3個月內免篩檢，後續再視疫情狀況調整篩檢頻率。
指揮中心說明，Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒持續在全球擴散，9月份疫情恐有升溫跡象，尤其住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應持續警惕避免發生機構群聚感染風險，故公費快篩延長實施至9月30日，而公費快篩試劑已於7月底陸續寄出。
指揮中心指出，發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿型照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務、早期療育機構以及托嬰中心等社區型照顧機構。
指揮中心提醒，公費快篩試劑配送數量，以服務對象每人每週2劑及工作人員每人每週1劑估算，請各類機構及單位確實落實防疫政策，降低感染風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54926
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