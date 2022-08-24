新冠肺炎不只呼吸道　引起腦中風恐要人命

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台中榮總醫療團隊發現新冠肺炎（SARS-CoV-2） 染疫者，不僅會有生理上的症狀，例如：呼吸道發炎、發燒等症狀，經臨床治療發現病人可能會有心理上之精神症狀出現，例如憂鬱、焦慮、創傷後症狀群及躁症等，這些精神症狀可能是因為病人經歷了巨大的身體及心理的雙重壓力所導致的。
根據臨床研究指出，每100個新冠肺炎病人中有8個人發生意識不清，高達6至 7成的病人會出現躁動或譫妄行為。另一方面，新冠肺炎病人產生神經系統併發症也很常見，包括缺血性和出血性腦中風、腦炎、癲癇及周邊發炎性神經病變。因此可能會讓醫師產生混淆的問題。因為染疫者精神症狀的表現可能混淆神經系統併發症的診斷及處置，因而延遲治療，對病情產生負面影響。在這些神經系統併發症中，每100個新冠肺炎重症病人中約有5人併發急性腦中風，而且腦中風的死亡率遠高於其他神經系統併發症。對於新冠肺炎且合併急性缺血性中風時，正確和及時診斷非常重要。
急性缺血性腦中風 給抗血小板藥物
82歲先生就曾經發生，他本身有高血壓、糖尿病、高血脂及抽煙病史，但從來沒有憂鬱或恐慌的精神病史，此次住院前咳嗽三天，合併發燒和呼吸困難。家人緊急將他送至醫院急診室就醫，胸部X光片顯示右側肺炎，且新冠肺炎的PCR 檢測呈陽性。因為年紀大且有慢性病等重症危險因子，肺炎病情急速惡化，緊急氣管插管後送入加護病房治療，接受類固醇及含瑞德西韋的抗生素治療。此外，因血中的凝血指數上昇，可能有心血管疾病的風險，所以預防性使用抗凝血劑以防止血管栓塞事件，醫療團隊開始密切注意他的病情變化，四個小時後，他的左側手腳突然無力，無法舉高。立即緊急會診神經科，診斷為腦中風。
醫療團隊緊急經由預先規劃好的綠色通道，將他緊急運送到電腦斷層室，腦部電腦斷層顯示右側大腦中動脈嚴重狹窄，腦部核磁共振攝影顯示右側大腦有急性缺血性腦中風。緊急給予抗血小板藥物後，肢體力量及精神狀況逐漸穩定，順利出院後繼續復健。對於新冠肺炎重症病患要特別注意，當有病人情緒焦躁不安現象時，同時須特別留意密切觀察是否有腦中風之徵兆，如有相關症狀發生，須及時掌握治療先機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54878
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