吃抗病毒藥+類清冠 她在洗腎室門口猝死！ 醫揭台灣高洗腎率真相：注意慢性腎臟病5徵兆

洗腎人數持續走高？ 四高與人口老化是主因
台灣慢性腎臟病人口近12%，因洗腎盛行率居世界首位而被稱為「洗腎王國」，洗腎人口為何呈現逐年增加？台北慈濟醫院腎臟透析中心主任郭克林醫師表示，因為先天腎臟病而需洗腎的比例相對穩定，洗腎人數增加主要仍與「四高」問題──高血壓、高血糖、高血脂、高尿酸等共病症有關。
郭克林醫師指出，台灣洗腎人數比例高有兩大原因，一是慢性疾病問題，尤其是糖尿病的小血管併發症可能損傷腎臟，增加需要洗腎的風險；一是人口老化，由於醫療發達、平均壽命增加，器官老化及共病都可能導致腎臟病，出現病人雖能延續存活，卻需要面臨洗腎的狀況。
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慢性腎臟病無明顯症狀 5大徵兆要當心
郭克林醫師指出，慢性腎臟病早期沒有明顯症狀，高危險群應提高警覺，注意腎臟病的5種徵兆「泡水高貧倦」，泡：泡泡尿，尿液異常，如血尿或蛋白泡沫要；水：水腫，下肢水腫且按壓凹陷無法馬上回彈；高：高血壓，高血壓與腎臟病關係密切；貧：貧血，臉色蒼白；倦：疲倦，無來由的長期倦怠。
如果本身有四高的族群，代表本身具有腎臟病風險因子，應定期接受腎臟檢查，注意腎絲球過濾率、尿蛋白、肌酸酐等數值。生活型態方面，應避免服用來路不明的偏方，也要減少濫用或習慣性使用止痛藥，作好藥物與飲食控制，才能減少對腎臟的損傷。
洗腎族群易發心血管疾病！ 營養不足增風險
進入後疫情時代，洗腎族群更容易面臨健康風險。郭克林醫師表示，因多囊腎等先天遺傳因素而洗腎的比例沒有太多變化，主要增加的仍是四高等中老年族群。一旦進入透析治療，心血管疾病的風險就會增加，且洗腎族群因免疫力較差更容易染疫。
郭克林醫師指出，洗腎病人易感染的另一項原因與營養不良有關，尤其是尿毒症可能引起噁心、食慾不振等狀況，相關研究指出約30%-50%的尿毒症患者會出現厭食問題。因此，洗腎病人更要注意營養攝取充足，以維持足夠免疫力。
她染疫後倒在洗腎室門口！ 醫師提醒洗腎照護重點
新冠病毒衝擊對腎臟病人如「變化球」般難以預測，郭克林醫師表示，有位60歲女性洗腎患者染疫後，除了服用醫院開立的抗病毒藥物，又自行服用其他類清冠中草藥，用藥不當導致病況惡化，在洗腎室門口倒下驟逝。提醒洗腎病人要注意做好自身防護，一旦染疫務必遵照醫囑，隨時注意自身狀況。
郭克林醫師提醒，洗腎族群的免疫力比一般人差，「該打的疫苗還是要打」，平時應做好勤洗手、戴口罩等防疫基本功。也要注意營養均衡攝取，同時，每年定期接受心電圖、X光等檢查，確認是否有心血管相關併發症，幫助維持良好健康及生活品質。
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