BA.5疫情來勢洶洶！ 重症醫：注意「10種聲音改變」恐為確診前兆

國內BA.5疫情來勢洶洶，不少民眾擔憂染疫後影響生活，重症醫學專家黃軒醫師於社群貼文表示，許多人認為發燒、咳嗽、失去嗅味覺是感染Omicron的主要徵兆，但其實說話時的「音調改變」，或聲音開始沙啞，同樣也得懷疑是否為感染Omicron病毒的前兆。
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國內BA.5疫情來勢洶洶！ 10種「音調改變」恐為確診前
黃軒醫師表示，根據知名期刊《柳葉刀》（The Lancet）的6萬人分析研究指出，除了喉嚨劇烈疼痛、腫痛之外，聲音或音調的改變亦為感染Omicron的主要症狀，尤其以喉嚨沙啞的情況最為常見。研究表明，沙啞的聲音聽覺上因人而異，音調可能會出現以下改變：
1. 音調更加刺耳。
2. 音調更加粗糙。
3. 音調更加低沉。
4. 一時無法發出聲音。
5. 聲音一時之間變得輕柔。
6. 無法大聲說話。
7. 即使大笑也無法有笑聲傳出。
8. 音調過高時分裂走音，甚至唱不出歌。
9. 長時間得用力才能發聲。
10. 忽然不太説話。
研究也發現，確診者音調的轉變在施打、未施打疫苗者身上並無二致；另外也注意到聲音沙啞的情況似乎是感染Omicron病毒所獨有，發燒、咳嗽或失去嗅味覺等症狀較容易出現在Delta病毒感染。黃軒醫師表示，上述任何音調轉變的情況，皆可能為沙啞聲音的前兆，呼籲民眾於BA.5疫情期間務必特別留意。
另外，根據《Journal of Internal Medicine》的小型研究發現，在Omicron病毒染疫者身上出現「急性吞嚥困難」的症狀，研判與患者的音調改變、聲音亦有關聯。研究領銜作者Krzysztof Piersiala指出，15名患者主要影響患者的上呼吸道，臨床觀察引起類似於「急性會厭炎」的疾病。
如何改善確診後喉嚨痛、吞嚥困難？ 重症醫「3步驟」在家就能止痛
至於確診後如何緩解吞嚥困難或喉嚨劇烈疼痛的問題？黃軒醫師表示，除了盡速預約線上看診、並領藥緩解症狀，在居家隔離期間也可以透過以下方式抒緩喉嚨痛的狀況：
1. 多喝水。建議一天飲用1500cc以上的水，或相當於6-8杯玻璃杯的水以滋潤喉嚨。
2. 加料漱口。加一茶匙的鹽巴於熱開水中，或添加天然檸檬汁，每數小時一次採取漱口的動作，對減緩喉嚨疼痛有所幫助。
3. 藥物治療。可預約線上看診領藥，透過處方藥物緩解喉嚨疼痛，如消炎止痛藥（acetaminophen）、或自行購買局部噴劑等等。中藥「清冠一號」中含有有袪痰的「栝樓」、降氣平喘的「厚朴」，同樣對於止咳具有一定效果。
最後，黃軒醫師指出，有關單位已評估BA.5相較其它前代病毒如BA.1、BA.2甚至Delta而言，其「R0值」為有史以來最高，意味著病毒的繁殖速度最快、傳染力也最強。因此，呼籲民眾切勿小看BA.5疫情，盡早做足準備，並徹底做好防疫措施，是防堵BA.5於社區大肆傳播的必要手段。
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