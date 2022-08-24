【艾成逝世2】精神病會自己好？藥物控制人性？楊聰財：不可信

我是廣告 請繼續往下閱讀
這是許多立法委員、導演明星、心靈醫師、宗教、人道或人權狂熱份子最喜歡炒作的話題，當新聞頭條出現「罪犯利用精神疾病脫罪、兒童青少年使用精神藥物、安眠鎮定劑使用過當」，這類沒有根據的情緒和感受，就會不斷地扭曲為「精神疾病被過度診斷」，「每個人都會出現壓力或困擾，每個人都有自癒的能力，精神疾病會自己緩解」。
抗憂鬱藥物沒有效、精神藥物弊多於利、不要讓藥物控制人性：
正統醫學首重實証，抗憂鬱藥物進入醫療院所成為病患的處方，必須經過「高品質的臨床試驗」的實証証明、「系統性的分子生物醫學實驗」做為基礎、「藥廠嚴格的品質管控及政府規範」的保障、 「具公信力的醫學會」的指引、再加上「健保給付病人免費照顧」的社會公平，自然成為醫學的主流，藥物治療也是憂鬱症治療中，最能夠令醫病家屬信任的主要選擇。但由於精神疾病的異質性，所以有些病人對藥物沒有反應甚至有嚴重副作用，一般大眾對於臨床試驗的研究結果解讀並不熟悉，所以就會有「抗憂鬱藥物沒有效」這類斷章取義的錯誤。
精神疾病會啟發藝術創作：
有一些研究發現，藝術家當中有較高的比例合併有精神疾病，或者音樂家說他有聽到心裡的音樂，傳出來就會被誤解為「精神疾病會啟發藝術創作」。藝術家的曠世奇才和瘋狂是否直接有關？醫學上恐怕永遠無法鑑定。然而，大部份的天才並沒有精神病，就算有精神疾病也不一定和創作有直接關聯，精神疾病會啟發藝術創作，單純沒有因果關係的相關性觀察。
精神疾病一輩子都不會好，一生都要用藥：
由於醫學的進步，現代社會中比較困難的疾病，都是複雜性的慢性疾病，例如心血管疾病、癌症、代謝性疾病、神經退化及精神疾病。這些疾病在急性期治療穩定吃後，常常都會進入慢性期，需要長期的治療、復健、和追蹤，或許也需要長期用藥，但這是現代疾病的特色，只要能夠穩定控制，康復可以廣義地以症狀緩解、穩定追蹤、持續復健、功能恢復...等等不同層次的概念來包涵。
本文經楊聰財醫師授權轉載，原文：從艾成身亡談自殺防治與憂鬱症治療。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54883
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw